Entraron armados a una casa en Quilmes, pero vecinos los delataron: tres detenidos

Tres jóvenes, uno de ellos de 18 años y los otros dos menores de edad, fueron detenidos en Quilmes Oeste luego de ingresar armados a una vivienda tras romper una ventana, y la intervención policial se produjo a partir de la advertencia de vecinos y permitió frustrar el robo.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 5ª, que patrullaban la zona de la calle Catamarca cuando fueron alertados por frentistas sobre la presencia de varios sospechosos dentro de una propiedad.

Al llegar al lugar, los policías observaron a tres jóvenes que salían apresuradamente de la vivienda e intentaban alejarse. Los agentes los interceptaron a pocos metros y procedieron a identificarlos. Se trataba de Kevin L., de 18 años, y dos adolescentes de 17.

Durante el operativo, uno de los sospechosos descartó un revólver calibre .22 que llevaba consigo. El arma tenía tres vainas servidas y un proyectil intacto en el tambor, por lo que fue incautada por los efectivos.

Según se informó, los jóvenes habían ingresado a la casa luego de romper una ventana de madera y habían reducido a los ocupantes. Sin embargo, al advertir la llegada de la Policía, abandonaron el intento de robo y escaparon sin concretar el despojo de las pertenencias que habían reunido.

Un arma con pedido de secuestro desde 2003

Tras el traslado a la dependencia policial, los investigadores verificaron los datos del revólver en las bases registrales y constataron que tenía un pedido de secuestro activo desde junio de 2003. La solicitud había sido emitida por la Comisaría Malvinas Argentinas Primera, en el marco de una causa por robo con intervención del Departamento Judicial de San Martín.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Quilmes, que avaló las actuaciones e imputó a los tres jóvenes por los delitos de robo agravado por su comisión en poblado y en banda y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

La fiscalía dispuso que el joven de 18 años comparezca ante la sede judicial, mientras que los dos menores fueron derivados al Centro de Admisión de Menores de La Plata.