Entraron como clientes, lo encañonaron y lo encerraron en el baño: cayó uno de los acusados

Un hombre de 40 años fue detenido en Quilmes durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por un violento robo ocurrido a fines de agosto en una barbería.

El sospechoso está acusado de ser uno de los delincuentes que ingresaron al comercio, amenazaron al propietario con un arma de fuego y lo encerraron en el baño para escapar con dinero y distintas pertenencias.

El hecho ocurrió el 28 de agosto, cuando dos hombres ingresaron al local simulando ser clientes. De acuerdo con la investigación, una vez dentro, uno de ellos habría sacado un arma de fuego y amenazado al comerciante.

Tras reducirlo, los delincuentes habrían encerrado a la víctima en el baño y comenzaron a revisar el establecimiento. Según consta en la denuncia, se apoderaron de dinero en efectivo, el teléfono celular del propietario y otras pertenencias antes de escapar.

A partir del asalto se inició una causa bajo la carátula de "Robo agravado por el uso de arma", con intervención de la UFI N° 3 del Departamento Judicial Quilmes.

La investigación para identificar al sospechoso

Luego de la denuncia, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 3ª comenzaron a realizar distintas tareas para intentar identificar a los responsables.

Los investigadores lograron establecer la identidad del hombre que, según las actuaciones, habría ingresado armado a la barbería. También pudieron determinar el domicilio donde residiría.

Con la información reunida, el personal policial documentó las tareas investigativas y solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Quilmes.

Lo encontraron en su casa y quedó detenido

El procedimiento se concretó este martes en una vivienda ubicada sobre Torcuato de Alvear al 4100, en Quilmes, con la colaboración de efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Almirante Brown.

Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron al sospechoso y procedieron a detenerlo. Posteriormente realizaron una requisa en la vivienda, aunque no encontraron elementos de interés para la investigación, según informaron fuentes policiales.

Tras finalizar el operativo, la UFI N° 3 fue notificada sobre la detención y dispuso las medidas correspondientes.

El hombre quedó a disposición de la Justicia y será trasladado a sede judicial, mientras continúa la investigación por el asalto cometido contra el propietario de la barbería.