Entrega de material deportivo a clubes de la liga femenina de Quilmes

El Municipio de Quilmes llevó adelante la entrega de material deportivo a siete clubes de barrio que integran la Liga Femenina de fútbol, en un acto que se realizó en la Sociedad de Fomento Barrio Las Rosas y que fue encabezado por la intendenta interina, Eva Mieri.

"Cuando venimos a estos clubes y las vemos a ellas, a las más chiquitas no dejamos de sonreír. Es una sonrisa sincera y orgullosa porque vale la pena el trabajo y la dedicación y el amor que le ponemos nosotros desde la gestión y ustedes, profes, directivos, mamás, papás, quienes las llevan a entrenar, las acompañan y profundizan de alguna manera, esas ganas que tienen de ser parte de un club", expresó Eva Mieri que estuvo acompañada por el secretario de Deportes, Nicolás Mellino; la directora general de Entidades de Bien Público, Sharon Lombardía, y el director de Promoción Deportiva, Ligas y Federaciones, Carlos Doallo.

Y destacó: "Desde la gestión municipal de nuestra querida intendenta de corazones, Mayra Mendoza, venimos desarrollando este tipo de programas para entregar no solo herramientas o insumos que hagan la igualdad de oportunidades para nuestras pibas y pibes, sino también para que en todos los clubes no falte una pelota, un inflador o una camiseta, y que no falte esa identidad del orgullo de ser quilmeños y quilmeñas".

"Que la entrega de estos insumos sirva para fortalecer el trabajo diario que llevan adelante cada uno y cada una a ustedes con muchísimo amor y responsabilidad. Gracias por eso, y sepan que acá tienen una gestión municipal con una responsabilidad enorme, porque no dejamos de ser vecinos que queremos seguir construyendo un Quilmes con igualdad de oportunidades, sobre todo para los más chicos y chicas", finalizó.

Por su parte, Mellino señaló: "Lo más importante son ustedes. Lo que más queremos es que los pibes y las pibas estén con sus familias, en las escuelas y en los clubes de barrio, que es una de las maneras que tenemos de generar una sociedad más sana y justa".

La actividad contó con la participación de jugadoras y representantes de las instituciones. Cada club recibirá un kit compuesto por elementos (pelotas, conos, un inflador y pecheras), destinados al desarrollo de sus entrenamientos y actividades deportivas cotidianas.

Los clubes participantes fueron: Chaperos; Club Social y Deportivo El Sol de San Francisco Solano; Solano Juniors; Las Rosas; San Martín; Sol de Bernal y La Cañada. Cerca de mil nenas componen la Liga Femenina que además tiene carácter inclusivo.

La entrega se enmarca en la política municipal de acompañamiento a estas instituciones y fue financiada en su totalidad con fondos municipales. Los clubes de barrio cumplen un rol fundamental en sus comunidades, ya que generan espacios de encuentro, contención, organización y acceso al deporte para niños, niñas y jóvenes.

Este trabajo se complementa con el compromiso de la gestión de ampliar la infraestructura deportiva pública y gratuita en distintos puntos del distrito.

Durante más de 30 años, Quilmes contó con un único polideportivo municipal. En los últimos años se incorporaron el Polideportivo Cristina Corazón, en Bernal Oeste; la Ciudad de los Deportes, en San Francisco Solano; y el Polideportivo Diego Armando Maradona, en Kolynos. Además, se encuentran en ejecución nuevos polideportivos en Don Bosco, Ezpeleta y Bernal Oeste, con el objetivo de alcanzar siete espacios deportivos municipales para 2027.