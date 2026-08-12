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Miércoles, 12 de agosto de 2026

Entregaron diplomas a casi 200 estudiantes del Programa FinEs Quilmes

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, encabezó el acto de egresados.

Redacción FMQ
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La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, encabezó el acto de egresados del Programa FinEs Quilmes, donde se realizó la entrega de diplomas a 175 estudiantes correspondientes a las 12 comisiones que finalizaron sus estudios secundarios recientemente. La actividad se llevó a cabo en el Teatro Municipal con la presencia de autoridades educativas, docentes y familias.

"Este diploma no es un papelito más, es la certificación del esmero, la dedicación y esfuerzo. Nadie llega hasta acá en absoluta soledad. Siempre lo hacemos en comunidad y eso hay que festejarlo. Y el FinEs, que fue una política impulsada desde el año 2008 por Cristina Fernández de Kirchner, hoy nos demuestra que como hace tantos años atrás, nació para no ponerle una fecha de vencimiento a algo tan importante como es la educación pública y de calidad que cada una de nosotras tiene la posibilidad a partir de un Estado presente que acompañe, empuje, abrace y pueda hacer que terminemos esta trayectoria educativa", expresó Eva Mieri.

Y agregó: "Yo quería acompañarlos. Recibir este certificado de egresados, que más que un diploma de finalidad educativa, es un certificado de orgullo y de voluntad por haber vuelto a empezar. Felicitaciones a cada uno y cada uno de ustedes por ese coraje de haber vuelto a empezar. Y cuenten siempre con nosotras y con cada uno del Gabinete Municipal que los queremos acompañar".

El Programa FinEs es una política pública creada en 2008, durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, destinada a garantizar el derecho a la educación de jóvenes, personas adultas y adultas mayores que buscan iniciar o finalizar sus estudios secundarios.

En Quilmes, el programa cuenta con 105 comisiones activas durante el período marzo-julio y una matrícula de 2.457 estudiantes, con presencia en 54 sedes distribuidas en distintos barrios del distrito, entre instituciones educativas, sociedades de fomento, clubes, espacios comunitarios y dependencias municipales. Entre los espacios municipales donde funcionan las sedes se encuentran los CIC Agustín Ramírez, La Ribera, Santo Domingo y La Matera; el Polideportivo Diego Armando Maradona y el Centro Cultural Mercedes Sosa.

La entrega de diplomas representa el reconocimiento al esfuerzo, la perseverancia y el compromiso de quienes lograron completar sus estudios secundarios, y reafirma la importancia de sostener políticas públicas que amplíen derechos y oportunidades educativas.

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