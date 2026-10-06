Entró a robar a una tienda de gafas y los vecinos lo sacaron a los golpes de la persiana

Un delincuente ingresó durante la madrugada a una tienda de gafas ubicada sobre avenida Centenario, entre Rosario y avenida Varela, en Ezpeleta, tras forzar la persiana y romper el vidrio de la puerta. El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

Según relataron desde el local, el ladrón logró ingresar al interior y comenzó a recorrer las instalaciones mientras revisaba distintos sectores. Sin embargo, los ruidos alertaron a vecinos de la zona, que salieron de sus viviendas y lograron sacar al delincuente del comercio.

Antes de escapar, el hombre alcanzó a llevarse un teléfono celular que se encontraba en el local. En medio de la huida, y luego de que los vecinos golpearan la persiana para ahuyentarlo, dejó abandonada la mochila que llevaba puesta.

Al revisar el bolso, los comerciantes encontraron una billetera, un carnet de PAMI y un blíster de medicamentos, elementos que fueron entregados a la Policía tras dar aviso sobre el robo y permitir el ingreso de los efectivos para realizar la denuncia.

Todo quedó a disposición de la comisaría que intervino en el caso, mientras se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar identificar al responsable.

Desde el comercio señalaron además que, al revisar las grabaciones y comparar la modalidad, advirtieron que sería el mismo hombre que cuatro días antes habría ingresado a otro comercio de la zona, utilizando un procedimiento similar.