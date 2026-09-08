Entró a robar, la mató y ahora pasará gran parte de su vida preso

Un joven de 23 años fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de una jubilada de 72 años, asesinada durante un robo en su vivienda de Quilmes Oeste. El crimen ocurrió en marzo de 2024 y la víctima murió después de recibir cuatro puñaladas.

La sentencia fue dictada de manera unánime por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Quilmes, integrado por Andrea Vanina Calaza, Alberto Elio Ojeda y Desirée De Líbano Elorrieta. Los magistrados coincidieron con el planteo realizado por el fiscal Claudio Pelayo durante el juicio y aplicaron la pena máxima.

El hecho se produjo durante la tarde del 4 de marzo de 2024, en una vivienda ubicada sobre Intendente Olivieri al 300. La mujer llevaba aproximadamente cuatro décadas viviendo en ese domicilio y era conocida por los vecinos del barrio.

De acuerdo con lo probado durante el debate oral, el condenado ingresó a la propiedad con fines de robo. Una vez dentro se encontró con la jubilada y la atacó con un arma blanca.

La víctima sufrió cuatro heridas de arma blanca y falleció como consecuencia de las lesiones. Luego del ataque, el agresor escapó de la vivienda llevándose distintos objetos de la mujer.

Entre los elementos robados había dos televisores y una bolsa con carne, según quedó establecido durante el juicio.

Con las pruebas reunidas en la causa, los jueces consideraron acreditada la participación del acusado y su responsabilidad en el homicidio cometido en el marco del robo. Por ese motivo, resolvieron imponerle prisión perpetua, la sanción más grave contemplada por la legislación penal argentina.

La decisión fue adoptada por unanimidad y coincidió con la pena solicitada por la Fiscalía durante el juicio oral.