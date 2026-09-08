Menú
Radio en vivo
Martes, 8 de septiembre de 2026

Entró a robar, la mató y ahora pasará gran parte de su vida preso

La víctima tenía 72 años y recibió cuatro puñaladas dentro de su casa de Quilmes. El Tribunal Oral N° 4 dictó la pena máxima.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Un joven de 23 años fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de una jubilada de 72 años, asesinada durante un robo en su vivienda de Quilmes Oeste. El crimen ocurrió en marzo de 2024 y la víctima murió después de recibir cuatro puñaladas.

La sentencia fue dictada de manera unánime por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Quilmes, integrado por Andrea Vanina Calaza, Alberto Elio Ojeda y Desirée De Líbano Elorrieta. Los magistrados coincidieron con el planteo realizado por el fiscal Claudio Pelayo durante el juicio y aplicaron la pena máxima.

El hecho se produjo durante la tarde del 4 de marzo de 2024, en una vivienda ubicada sobre Intendente Olivieri al 300. La mujer llevaba aproximadamente cuatro décadas viviendo en ese domicilio y era conocida por los vecinos del barrio.

De acuerdo con lo probado durante el debate oral, el condenado ingresó a la propiedad con fines de robo. Una vez dentro se encontró con la jubilada y la atacó con un arma blanca.

La víctima sufrió cuatro heridas de arma blanca y falleció como consecuencia de las lesiones. Luego del ataque, el agresor escapó de la vivienda llevándose distintos objetos de la mujer.

Entre los elementos robados había dos televisores y una bolsa con carne, según quedó establecido durante el juicio.

Con las pruebas reunidas en la causa, los jueces consideraron acreditada la participación del acusado y su responsabilidad en el homicidio cometido en el marco del robo. Por ese motivo, resolvieron imponerle prisión perpetua, la sanción más grave contemplada por la legislación penal argentina.

La decisión fue adoptada por unanimidad y coincidió con la pena solicitada por la Fiscalía durante el juicio oral.

Esta nota habla de:
1
Siete hermanos fueron rescatados de una casa en condiciones extremas en Varela
Noticias Locales

Siete hermanos fueron rescatados de una casa en condiciones extremas en Varela

2
Madrugada caliente en Solano: secuestraron droga fraccionada durante un operativo
Noticias Locales

Madrugada caliente en Solano: secuestraron droga fraccionada durante un operativo

3
Mercurio, una muerte y muchas preguntas: la familia de Agustina exige respuestas
Noticias Locales

Mercurio, una muerte y muchas preguntas: la familia de Agustina exige respuestas

4
Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 8 de septiembre
Noticias Locales

Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 8 de septiembre

5
Impresionante choque en Quilmes Oeste: un auto quedó en medio de dos camiones
Noticias Locales

Impresionante choque en Quilmes Oeste: un auto quedó en medio de dos camiones

Últimas noticias de Quilmes