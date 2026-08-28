Entró a robar un KFC, intentó arrancar la caja y lo atraparon antes de escapar

Un hombre fue detenido luego de intentar robar la caja registradora de un local de comida rápida KFC, ubicado sobre la avenida 844, entre 898 y Donato Álvarez, en San Francisco Solano.

El suceso ocurrió cuando el sospechoso ingresó al comercio y, según trascendió, intentó arrancar la caja registradora para llevársela. La maniobra fue descubierta por los empleados del lugar, quienes comenzaron a gritar para alertar sobre lo que estaba sucediendo.

Como consecuencia, los gritos llamaron la atención de uno de los policías caminantes que se encontraba realizando tareas de prevención en la zona comercial. El efectivo intervino rápidamente y logró interceptar al hombre antes de que pudiera escapar.

Finalmente, el sospechoso quedó detenido y fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde se iniciaron las actuaciones judiciales por el intento de robo.

La intervención del agente permitió frustrar el robo y detener al acusado en el lugar, en una zona comercial donde se realizan tareas de prevención mediante recorridas policiales a pie.