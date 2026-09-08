Escuela pública, tecnología y violencia digital: el debate que Mayra Mendoza llevó a Quilmes Oeste

La diputada provincial Mayra Mendoza visitó este lunes la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 "Pabellón Nacional Argentino", de Quilmes Oeste, donde mantuvo un encuentro con estudiantes en el marco de una nueva jornada de "¿Qué escuela queremos?".

La actividad se realizó durante la Semana de la Educación, que se desarrolla del 8 al 12 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y tuvo como eje los desafíos que atraviesa actualmente la educación pública y, en particular, la escuela técnica.

Durante la jornada, los alumnos compartieron sus experiencias dentro de la institución, plantearon dificultades y propusieron ideas para mejorar los espacios de aprendizaje y convivencia, tanto en el presente como de cara a los próximos años.

"Defender la escuela técnica y la educación pública es defender a la Argentina", sostuvo Mendoza durante el encuentro, y remarcó la importancia de escuchar a los estudiantes para pensar políticas educativas.

En esa línea, la legisladora afirmó que el diálogo cara a cara permite construir propuestas colectivas. "Estas son las verdaderas redes sociales: encontrarnos, mirarnos a los ojos, escucharnos y construir colectivamente la escuela que queremos", expresó.

Violencia digital y la Ley Ema

Uno de los principales temas abordados durante la charla fue el impacto de las nuevas tecnologías y las situaciones de violencia digital que atraviesan a niños, adolescentes y jóvenes.

Mendoza, quien preside la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados bonaerense, explicó a los estudiantes los alcances de la denominada Ley Ema, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja y busca establecer herramientas para prevenir y abordar las violencias digitales dentro del ámbito educativo.

El proyecto también contempla la capacitación obligatoria y continua del personal educativo en materia de prevención de este tipo de situaciones.

"Tenemos que saber que si se lo compartimos a un amigo, a un adulto, a un adulto responsable de la escuela, un problema se puede hacer más chiquito y podemos ir encontrándole una solución", señaló Mendoza.

Y agregó: "Estamos camino a hacerla ley para que en las escuelas se pueda hablar de la prevención de la violencia digital".

El valor de la educación técnica

El encuentro también estuvo atravesado por el aniversario de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, sancionada hace 21 años durante la presidencia de Néstor Kirchner.

La normativa significó un cambio importante para la educación técnica argentina, al establecer un marco específico para la modalidad y contemplar financiamiento, equipamiento e infraestructura destinados a fortalecer este tipo de formación.

Durante la actividad se destacó el rol de las escuelas técnicas en la preparación de los jóvenes y su vínculo con el desarrollo productivo y tecnológico del país.

La jornada permitió así que los propios estudiantes pusieran sobre la mesa sus inquietudes y propuestas sobre la escuela que transitan todos los días, desde las condiciones edilicias y la convivencia hasta los desafíos que plantea el mundo digital.

"Siempre hay que buscar una salida, y la salida siempre es con otros y de manera colectiva", concluyó Mendoza.