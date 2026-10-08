Estudiantes de la UNQ formaron parte de la toma del Palacio Pizzurno

Un grupo de estudiantes universitarios ingresó este miércoles por la tarde al Palacio Pizzurno y realizó una sentada en el hall del edificio, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, luego del fallo judicial que ordenó al Gobierno aplicar la normativa.



De la protesta participaron principalmente estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aunque también estuvieron presentes representantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

Además de exigir la aplicación de la ley, los manifestantes reclamaron un aumento de la Beca Progresar y convocaron a la comunidad universitaria a concentrarse frente al Palacio Pizzurno para acompañar la medida.

Según expresaron los estudiantes, permanecerían en el lugar hasta ser recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendel, con el objetivo de plantear sus reclamos y exigir respuestas por parte del Gobierno nacional.

La protesta se produjo luego de la decisión judicial que obliga al Ejecutivo a avanzar con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de un conflicto que mantiene a las universidades nacionales y al Gobierno enfrentados por el presupuesto destinado a la educación superior.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, anticipó que realizará una denuncia judicial por lo ocurrido. Desde la cartera señalaron que la presentación tendrá como objetivo que se investiguen los hechos, se evalúen los eventuales daños ocasionados y se determinen las responsabilidades correspondientes.