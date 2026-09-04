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Sábado, 5 de septiembre de 2026

Expo Quilmes Educa llega a la UNQ con propuestas para estudiantes secundarios

Durante ambas jornadas, los jóvenes podrán conocer propuestas de educación superior, técnica y profesional.

Redacción FMQ
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La Expo Quilmes Educa tendrá una nueva edición en septiembre y volverá a acercar a estudiantes secundarios las distintas alternativas para continuar sus estudios en la región. La propuesta se desarrollará durante dos jornadas y tendrá como sede, entre otros espacios, a la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

El encuentro se realizará el 28 y 30 de septiembre, con la participación de estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias del distrito, quienes podrán recorrer distintos stands, acceder a información y participar de charlas sobre las opciones disponibles para continuar su formación.

Durante ambas jornadas, los jóvenes podrán conocer propuestas de educación superior, técnica y profesional, con la presencia de universidades, institutos de formación docente, artística y técnica y centros de formación profesional de la región.

Dos jornadas para conocer las propuestas educativas

La primera jornada de la Expo Quilmes Educa será el lunes 28 de septiembre, de 9 a 16, en el Polideportivo de la EES N° 2, ubicado en avenida 844 N° 2257, San Francisco Solano.

En tanto, el miércoles 30 de septiembre, la actividad se trasladará a la Universidad Nacional de Quilmes, que volverá a ser sede de la Expo local. El encuentro se desarrollará también de 9 a 16, en la sede ubicada en Roque Sáenz Peña 352, Bernal.

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