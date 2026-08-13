Ezpeleta: pavimentan 37 nuevas cuadras

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, recorrió este martes los trabajos de pavimentación finalizados sobre la calle 402 Bis, de Ezpeleta, enmarcados dentro del plan de 37 nuevas cuadras de asfalto. Además se llevó a cabo una reunión entre los funcionarios municipales presentes y las y los vecinos con el fin de dar a conocer las características de la obra.

"Hace muchos años que estaban esperando la llegada del asfalto. Esto es parte de una obra integral de 37 cuadras que van a hacer que ninguna quede sin asfaltar en todo el barrio. Es una premisa fundamental. Nosotros no prometemos, nos comprometemos que es distinto. Y esto es parte del compromiso que la compañera Mayra Mendoza asumió con el Plan Bianual de Gestión 2025-2027 para llegar a 1.600 cuadras asfaltadas. Ya llevamos 1.300", afirmó Eva, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, y su par de Servicios Públicos, Sebastián García.

Por su parte, Soler detalló: "Estamos recorriendo los inicios de esta obra. Todas las cuadras de tierra que tenemos en este sector van a ser pavimentadas con hormigón, cordón cuneta y obra hidráulica. Va a ser un antes y después para el barrio. Y además vamos poner en valor el boulevard de Bernardo de Irigoyen que termina en Smith, una obra esperada por los vecinos".

En total, lo planificado contempla la pavimentación de 37 cuadras (ya hay 3 finalizadas), distribuidas en dos zonas de Ezpeleta. En la Zona 1 se van a asfaltar un total de 22 cuadras, incluyendo las calles Roque Sáenz Peña, Brasil, Calle 402 Bis-Larrauri y Bernardo de Irigoyen. En la Zona 2 se ejecutarán trabajos en Marcelo Torcuato de Alvear, Bernardo de Irigoyen, Paraguay, Colombia, Panamá, Callao y Azcuénaga.



La intervención permitirá fortalecer la conectividad, mejorar la circulación y facilitar el ingreso de ambulancias y de los servicios de recolección. Además, la eliminación de zanjas contribuirá a reducir el estancamiento de agua y mejorar las condiciones sanitarias del sector.