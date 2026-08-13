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Jueves, 13 de agosto de 2026

Falleció Javier Fredes, un histórico jefe policial con fuerte vínculo con Quilmes

El excomisario mayor murió luego de sufrir un accidente cerebrovascular. Además de su paso por la Policía, fue negociador en secuestros extorsivos y participó en producciones televisivas sobre la actividad policial.

Redacción FMQ
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El comisario mayor retirado Javier Fredes, vecino de Berazategui y exjefe de la Comisaría 1ª de Quilmes, falleció luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). La noticia generó pesar entre familiares, allegados y personas que compartieron con él distintos momentos de su extensa trayectoria dentro de la Policía.

Fredes tuvo una destacada carrera en la fuerza, durante la cual cumplió funciones en distintas áreas y participó en investigaciones y procedimientos de relevancia. Entre sus antecedentes se encuentra su trabajo como negociador en casos de secuestros extorsivos y su paso por dependencias vinculadas a Delitos Económicos.

También tuvo participación en producciones televisivas y documentales relacionados con la actividad policial, a partir de su experiencia profesional y de los distintos roles que desempeñó durante sus años de servicio.

En Quilmes, Fredes estuvo al frente de la Comisaría Primera durante la gestión del exintendente Sergio Villordo. Su paso por la dependencia quedó ligado a una etapa de su extensa carrera policial en el distrito.

Tras su retiro, continuó vinculado a distintas instituciones de Berazategui. En los últimos años mantuvo una participación cercana al Club Atlético Deportivo Berazategui, donde compartió actividades junto al dirigente gremial Roberto "Mata" Rodríguez.

Su fallecimiento provocó numerosas muestras de pesar entre quienes lo conocieron durante su trayectoria policial y entre vecinos y referentes de instituciones de Berazategui y Quilmes.

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