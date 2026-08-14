Feria Insumisa llega a Quilmes con artesanías, diseño y economía popular

Este sábado 15 de agosto se realizará una nueva edición de la Feria Insumisa, una propuesta que busca visibilizar y fortalecer el trabajo de emprendedores y productores de la economía popular.

La jornada comenzará a las 14 horas en Humberto Primo 320, Quilmes Centro, donde los vecinos podrán recorrer distintos puestos y conocer productos vinculados a las artesanías, el rubro textil, tejidos, diseño y diferentes creaciones.

La iniciativa se presenta como un espacio para compartir saberes, mostrar trabajos y fortalecer otras formas de producir y hacer comunidad, con el objetivo de acompañar a quienes desarrollan sus emprendimientos de manera autogestiva.

La feria propone además un encuentro entre productores y vecinos, con una variedad de artículos realizados de manera artesanal y la posibilidad de conocer directamente a quienes están detrás de cada creación.