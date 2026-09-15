Feriados por la visita del Papa: qué se sabe hasta ahora

A menos de dos meses de la esperada visita de León XIV a la Argentina, el Gobierno de Javier Milei avanza con los preparativos para definir la logística y el operativo de seguridad que acompañará la estadía del Papa, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Mientras el Vaticano todavía debe oficializar la agenda definitiva, la gestión libertaria prepara una nueva reunión interdisciplinaria para coordinar el operativo junto con representantes de la Iglesia Católica y de los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro estará coordinado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y tendrá como uno de sus principales objetivos organizar el transporte y las medidas de seguridad ante los distintos eventos masivos que encabezará el Sumo Pontífice.

Tres comandos de seguridad y una visita clave a Claypole

En el marco del operativo, el Ministerio de Seguridad analiza constituir tres Comandos Unificados Federales, que estarán destinados a coordinar el despliegue de las fuerzas en distintos puntos de la gira.

Uno de ellos tendrá jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires, otro abarcará los partidos bonaerenses de Luján y Almirante Brown, especialmente por la actividad prevista en Claypole, mientras que el tercero estará destinado a la provincia de Córdoba.

Precisamente, la visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, prevista para el lunes 9 de noviembre, será uno de los momentos destacados de su paso por la provincia de Buenos Aires.

El posible cronograma de León XIV

De acuerdo con el borrador de agenda que trascendió, el Papa arribaría a la Argentina durante la tarde del domingo 8 de noviembre.

Durante esa primera jornada, León XIV realizaría un homenaje en la Plaza San Martín, mantendría una reunión bilateral con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y saludaría a integrantes del Gabinete nacional. Luego brindaría un discurso ante autoridades religiosas, diplomáticas y civiles en el Palacio Libertad.

El lunes 9, el Pontífice visitaría el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y participaría de distintas actividades religiosas y encuentros. Entre ellas figuran un oficio en el Monumento a los Españoles, un encuentro gremial en la Universidad Católica Argentina y celebraciones en el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana.

El martes 10, León XIV viajaría a Córdoba para encabezar misas y otras actividades en la Catedral local. Está previsto que regrese a Buenos Aires durante la tarde.

La gira finalizaría el miércoles 11 de noviembre, con una visita a Luján y una misa frente a la Basílica que se espera que sea multitudinaria.

¿Habrá feriados por la visita del Papa?

Uno de los puntos que genera mayor expectativa es la posibilidad de que la visita papal implique días feriados o asuetos administrativos.

El Gobierno nacional analiza declarar feriado el lunes 9 de noviembre, aunque por el momento no existe una confirmación oficial.

A su vez, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó un pedido formal para que se declare festivo el miércoles 11, debido a la multitudinaria misa que León XIV encabezaría en Luján.

Por ahora, ambas posibilidades continúan bajo análisis y dependerán de las decisiones que adopten las autoridades nacionales y bonaerenses.

La definición del cronograma oficial del Papa quedará en manos del Vaticano, mientras los distintos gobiernos avanzan en paralelo con un operativo que tendrá como desafío central coordinar seguridad, transporte y circulación en una visita que movilizará a miles de fieles.