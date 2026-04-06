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Lunes, 6 de abril de 2026

Feroz accidente en una esquina transitada de Quilmes: cuatro heridos

El siniestro ocurrió este sábado por la noche cuando una camioneta habría intentado girar a la izquierda y chocó contra un auto que venía de frente. Vecinos alertaron por reiterados accidentes en la zona.

Redacción FMQ

Cuatro personas resultaron con heridas leves durante la noche de este sábado luego de un choque entre un auto y una camioneta en la intersección de las avenidas Mitre y Hernández, en Quilmes Sur.

El hecho se registró alrededor de las 20, en una zona de importante circulación vehicular. Según las primeras versiones, una camioneta que circulaba por avenida Mitre en sentido de Quilmes hacia Berazategui habría intentado doblar hacia la izquierda para tomar Hernández, momento en el que impactó contra un automóvil que avanzaba en sentido contrario.

A raíz de la colisión, se desplegó un importante operativo de asistencia en el lugar. Hasta allí llegaron ambulancias, personal de Bomberos y efectivos policiales, quienes brindaron atención a los ocupantes de ambos vehículos y realizaron las tareas preventivas correspondientes para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en la zona.

Como consecuencia del fuerte impacto, cuatro personas sufrieron heridas leves y fueron asistidas en el lugar, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

De acuerdo con el relato de testigos, la camioneta habría realizado una maniobra indebida al intentar girar hacia la izquierda en esa intersección, lo que habría desencadenado el siniestro. No obstante, las circunstancias del hecho deberán ser establecidas con precisión por las actuaciones correspondientes.

Cabe agregar, que vecinos han manifestado su preocupación por los reiterados siniestros viales que hay en la zona.

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