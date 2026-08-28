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Viernes, 28 de agosto de 2026

Feroz incendio en Bernal Oeste: las llamas destruyeron una propiedad

Las llamas se propagaron rápidamente y generaron una intensa columna de humo.

Redacción FMQ
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Un incendio de grandes proporciones se desató durante las últimas horas de la tarde de este jueves en una propiedad ubicada sobre la calle Rodríguez Peña, entre Paraná y Uruguay, en Bernal Oeste. El fuego provocó importantes daños materiales y destruyó por completo la planta baja y el primer piso del inmueble.

Según se informó, el lugar funcionaría como un depósito o taller, aunque hasta el momento no se precisó qué actividad se desarrollaba allí. Las llamas se propagaron rápidamente y generaron una intensa columna de humo, por lo que fue necesaria la intervención de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios.

En el operativo también trabajaron agentes de Patrulla Urbana y personal de Defensa Civil, quienes colaboraron con los bomberos durante las tareas para controlar el siniestro y asegurar la zona.

Como consecuencia del incendio, el propietario del inmueble debió recibir asistencia médica. Una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar y posteriormente trasladó al hombre para su atención.

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