Feroz incendio en Bernal Oeste: las llamas destruyeron una propiedad

Un incendio de grandes proporciones se desató durante las últimas horas de la tarde de este jueves en una propiedad ubicada sobre la calle Rodríguez Peña, entre Paraná y Uruguay, en Bernal Oeste. El fuego provocó importantes daños materiales y destruyó por completo la planta baja y el primer piso del inmueble.

Según se informó, el lugar funcionaría como un depósito o taller, aunque hasta el momento no se precisó qué actividad se desarrollaba allí. Las llamas se propagaron rápidamente y generaron una intensa columna de humo, por lo que fue necesaria la intervención de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios.

En el operativo también trabajaron agentes de Patrulla Urbana y personal de Defensa Civil, quienes colaboraron con los bomberos durante las tareas para controlar el siniestro y asegurar la zona.

Como consecuencia del incendio, el propietario del inmueble debió recibir asistencia médica. Una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar y posteriormente trasladó al hombre para su atención.