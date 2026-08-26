Fiestas Patronales de Bernal 2026: cuándo es la procesión y todo lo que hay que saber

Las Fiestas Patronales de Bernal 2026 ya tienen su cronograma confirmado para homenajear a Nuestra Señora de la Guardia, patrona de la ciudad. La celebración central será el sábado 29 de agosto, aunque las actividades religiosas, culturales y comunitarias se extenderán hasta el 12 de septiembre.

La parroquia Nuestra Señora de la Guardia, a cargo de los Salesianos de Don Bosco, preparó distintas celebraciones litúrgicas y acompañará además las propuestas organizadas por el Municipio de Quilmes y los Bomberos Voluntarios de Bernal.

Triduo de preparación: cuándo y a qué hora

La preparación para la fiesta comenzará el miércoles 26 de agosto, en coincidencia con la memoria del beato Ceferino Namuncurá. Durante esa jornada se rezará especialmente por la Familia Salesiana.

El jueves 27, dedicado a Santa Mónica, las oraciones estarán dirigidas a todas las familias. El triduo finalizará el viernes 28, memoria de San Agustín, con una intención especial por las vocaciones sacerdotales y consagradas.

Durante los tres días, en la parroquia Nuestra Señora de la Guardia se rezará el Santo Rosario a las 17.30 y la misa comenzará a las 18.

Sábado 29 de agosto: la jornada central

El sábado 29 de agosto se celebrará el día de Nuestra Señora de la Guardia y de Bernal. El templo abrirá sus puertas desde las 8 y contará con distintas actividades durante toda la jornada.

A las 10 se realizará la bendición de las mamás embarazadas, de las mujeres que desean ser madres y de los niños. A las 11 está prevista la recepción de los exalumnos salesianos del Instituto Monseñor Nicolás Esandi.

Al mediodía se rezará el Ángelus y luego el Santo Rosario. Entre las 13 y las 15.30, el patio de la parroquia permanecerá abierto para compartir un momento de encuentro, con un bufé de comidas saladas y dulces.

La tradicional procesión por las calles de Bernal

Uno de los momentos principales será la tradicional procesión, que comenzará a las 16 desde el templo parroquial.

La imagen recorrerá las calles Belgrano, 9 de Julio, San Martín y Zapiola, acompañada por los Bomberos Voluntarios de Bernal, que tendrán a su cargo el traslado de la Virgen.

También participará la banda de música del Batallón 6 de los Exploradores Argentinos de Don Bosco.

A las 17 se celebrará la misa central, presidida por monseñor Juan Carlos Romanín SDB, obispo emérito de Río Gallegos. La jornada concluirá con chocolate caliente para los presentes.

Más actividades durante septiembre

La celebración continuará el domingo 6 de septiembre, cuando el párroco de Nuestra Señora de la Guardia, padre Daniel Antunez SDB, bendiga una nueva autobomba de los Bomberos Voluntarios de Bernal.

Luego, organizado por la institución bomberil, se realizará el tradicional desfile cívico-escolar sobre la avenida Zapiola.

El cierre de las Fiestas Patronales será el sábado 12 de septiembre, con los tradicionales Fogones organizados por el Municipio de Quilmes.

Durante esa jornada, la parroquia permanecerá abierta durante toda la noche y la imagen de Nuestra Señora de la Guardia presidirá el evento gastronómico y cultural desde el atrio del templo.

La historia de Nuestra Señora de la Guardia

La devoción a Nuestra Señora de la Guardia nació en Génova, Italia, donde la Virgen es considerada patrona de la ciudad. Según la tradición, el 29 de agosto de 1490 María se apareció a Benedetto Pareto, un humilde pastor que trabajaba en la cima del monte Figogna.

De acuerdo con el relato, la Virgen le pidió que construyera una capilla en ese lugar y le aseguró que recibiría ayuda para concretar la obra. Con el paso de los años, aquel primer oratorio se convirtió en un importante santuario y centro de peregrinación.

La devoción llegó a Bernal en 1891, de la mano de la comunidad de inmigrantes genoveses que se había instalado en la zona. Tras la donación de terrenos realizada por Agustín Pedemonte, comenzó la construcción del templo parroquial, donde se celebró la primera misa en la Navidad de 1894.

Desde sus primeros años, la obra quedó bajo la responsabilidad de los Salesianos de Don Bosco, cuya presencia se consolidó como una referencia religiosa, educativa y social para la comunidad.

El 7 de septiembre de 1986, monseñor Jorge Novak SVD, primer obispo de Quilmes, declaró oficialmente a Nuestra Señora de la Guardia como patrona de la ciudad de Bernal.

Actualmente, la presencia salesiana vinculada a la parroquia también comprende distintas propuestas educativas, formativas y asociativas destinadas especialmente a niños y jóvenes.

De esta manera, las Fiestas Patronales de Bernal vuelven a reunir a la comunidad alrededor de una tradición que combina fe, historia e identidad local, con actividades que se extenderán desde el final de agosto hasta mediados de septiembre.