Fin de semana XXL en Quilmes: asueto administrativo y escuelas sin actividad

Quilmes se prepara para celebrar este viernes 14 de agosto sus 360 años de historia con una jornada de asueto en la administración municipal y sin clases en las escuelas del distrito. De esta manera, muchos vecinos podrán disfrutar de un fin de semana XXL, ya que el lunes 17 será feriado nacional por el aniversario del fallecimiento del General José de San Martín.

Las actividades por el aniversario de la ciudad se desarrollan durante todo agosto e incluyen propuestas culturales, educativas y deportivas en distintos puntos del distrito.

El festejo central tendrá lugar este sábado y domingo con el Festival Somos Quilmes, que se realizará sobre avenida Pellegrini y Vicente López. Durante ambas jornadas habrá música, baile y distintas propuestas para toda la familia.

El cierre de los espectáculos estará a cargo de Valentino Merlo el sábado, mientras que el domingo será el turno de Caballeros de la Quema, una de las bandas más reconocidas de la escena del rock nacional.

Así, Quilmes transitará un fin de semana especial, marcado por los festejos de sus 360 años y por un descanso extendido para gran parte de los vecinos.