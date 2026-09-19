Fogones de Bernal: desde qué hora empieza la fiesta y dónde serán los cortes

Una nueva edición de los tradicionales Fogones de Bernal se harán este sábado 19 de septiembre, una celebración que reunirá gastronomía, espectáculos en vivo, propuestas culturales y la participación de distintas instituciones de la comunidad. El epicentro de la jornada estará en la zona de las avenidas Zapiola y Belgrano.

Desde las primeras horas de la mañana comenzará el armado de los puestos, escenarios y demás estructuras necesarias para el evento, por lo que se implementarán cortes y restricciones de tránsito en distintas calles de la zona.

El operativo de tránsito comenzará en el cruce de Lamadrid y Belgrano y se extenderá por los alrededores del sector donde se desarrollarán las actividades. Por este motivo, se recomendó a quienes deban circular por Bernal tener en cuenta las interrupciones previstas, especialmente durante la mañana.

Gastronomía, música y actividades

La celebración comenzará formalmente a partir de las 17, cuando se pondrán en marcha los espectáculos en vivo que se extenderán durante la tarde y la noche.

Los vecinos podrán recorrer los distintos puestos de gastronomía local, además de participar de las propuestas culturales preparadas para la jornada.

También estarán presentes instituciones y organizaciones tradicionales de la comunidad, entre ellas Bomberos, Policía, Club Don Bosco y Quilmes Atlético Club, que contarán con sus propios stands.

Los Fogones de Bernal se desarrollarán este sábado 19 de septiembre desde las 17, en la zona de avenida Zapiola y avenida Belgrano, con una jornada que combinará gastronomía, música, cultura y actividades para toda la comunidad.

Mientras tanto, quienes tengan previsto circular por Bernal deberán prestar especial atención a los cortes que se implementarán desde la mañana por el armado del evento.