Fogones de Bernal: desde qué hora empieza la fiesta y dónde serán los cortes
El evento comenzará a las 17, pero el operativo de armado arrancará mucho antes y afectará la circulación en varias cuadras.
Una nueva edición de los tradicionales Fogones de Bernal se harán este sábado 19 de septiembre, una celebración que reunirá gastronomía, espectáculos en vivo, propuestas culturales y la participación de distintas instituciones de la comunidad. El epicentro de la jornada estará en la zona de las avenidas Zapiola y Belgrano.
Desde las primeras horas de la mañana comenzará el armado de los puestos, escenarios y demás estructuras necesarias para el evento, por lo que se implementarán cortes y restricciones de tránsito en distintas calles de la zona.
El operativo de tránsito comenzará en el cruce de Lamadrid y Belgrano y se extenderá por los alrededores del sector donde se desarrollarán las actividades. Por este motivo, se recomendó a quienes deban circular por Bernal tener en cuenta las interrupciones previstas, especialmente durante la mañana.
Gastronomía, música y actividades
La celebración comenzará formalmente a partir de las 17, cuando se pondrán en marcha los espectáculos en vivo que se extenderán durante la tarde y la noche.
Los vecinos podrán recorrer los distintos puestos de gastronomía local, además de participar de las propuestas culturales preparadas para la jornada.
También estarán presentes instituciones y organizaciones tradicionales de la comunidad, entre ellas Bomberos, Policía, Club Don Bosco y Quilmes Atlético Club, que contarán con sus propios stands.
Los Fogones de Bernal se desarrollarán este sábado 19 de septiembre desde las 17, en la zona de avenida Zapiola y avenida Belgrano, con una jornada que combinará gastronomía, música, cultura y actividades para toda la comunidad.
Mientras tanto, quienes tengan previsto circular por Bernal deberán prestar especial atención a los cortes que se implementarán desde la mañana por el armado del evento.