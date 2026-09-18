Fogones de Bernal: dónde, cuándo y los cortes de calle

Luego de la suspensión anunciada la semana pasada por las condiciones climáticas previstas, la Municipalidad de Quilmes confirmó la nueva fecha para la realización de los tradicionales Fogones de Bernal 2026. El encuentro se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre, desde las 17 horas, en la zona de avenida Zapiola y avenida Belgrano.



La tradicional celebración popular contará con gastronomía local, shows en vivo y distintas actividades culturales para toda la familia, en una jornada que volverá a reunir a vecinos y visitantes en uno de los eventos más característicos de Bernal.

La edición 2026 había sido suspendida debido a las condiciones meteorológicas pronosticadas para el fin de semana del 12 de septiembre. La decisión había sido comunicada por la Comisión Organizadora de los Fogones de Bernal 2026, que explicó que la medida tenía como objetivo preservar la seguridad tanto de quienes participan de las actividades como de los vecinos que se acercan al tradicional encuentro.

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