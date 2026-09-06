Fuerte mensaje de los veteranos de Quilmes tras el discurso de Milei por Malvinas

El Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Quilmes difundió una carta dirigida al pueblo argentino luego del discurso del presidente Javier Milei, en la que expresó sus reparos sobre el abordaje de la cuestión Malvinas y reclamó que las definiciones sobre soberanía se traduzcan en acciones concretas y sostenidas en el tiempo.

A través del documento, fechado en Quilmes el 4 de septiembre, los excombatientes señalaron que escucharon con atención las palabras del mandatario, pero advirtieron que la causa Malvinas debe ser asumida como una política de Estado, por encima de las disputas partidarias y las coyunturas electorales.

En ese sentido, manifestaron su expectativa de que el posicionamiento presidencial no responda a "un oportunismo político" y reclamaron que el compromiso con la soberanía tenga continuidad más allá de los discursos.

La bandera de la Selección

Uno de los puntos destacados por los veteranos fue la aparición de una bandera de la Selección Argentina con la inscripción "Las Malvinas son argentinas".

Según expresaron, esa imagen permitió volver a colocar la cuestión de la soberanía en el centro de la discusión pública. Sin embargo, también plantearon reparos respecto del supuesto respaldo de Estados Unidos a la posición argentina.

En la carta, pidieron no interpretar los acercamientos diplomáticos como un cambio definitivo en la postura histórica de Washington y recordaron el tradicional respaldo estadounidense a los intereses británicos.

"Sepamos, de una vez por todas, que los americanos siempre han estado del lado británico", afirmaron.

El reclamo por la Antártida

Los veteranos quilmeños también cuestionaron la falta de referencias al Tratado Antártico durante el discurso presidencial y remarcaron la importancia estratégica de la Antártida para el futuro del país.

En particular, señalaron al año 2048 como una fecha clave para el futuro del sistema antártico y advirtieron sobre el papel que tendrán las principales potencias internacionales en ese escenario.

"Faltan solamente 22 años para esa fecha clave", remarcaron, y consideraron que la ausencia del tema durante el discurso presidencial representa una "falta de visión geopolítica global".

Educación obligatoria en soberanía

Otro de los principales reclamos planteados por el Centro de Veteranos fue la necesidad de fortalecer la educación sobre soberanía y Malvinas.

Los excombatientes solicitaron que se incorpore una currícula obligatoria sobre la cuestión Malvinas y la soberanía nacional en los niveles primario, secundario, terciario y universitario de todo el país.

"Las Malvinas se defienden, pero ante todo se educan en soberanía", remarcaron.

Para los veteranos, la formación de las nuevas generaciones resulta fundamental para mantener vigente el reclamo argentino y promover un mayor conocimiento sobre la historia y la soberanía nacional.

"Con la causa Malvinas no se juega"

En el cierre de la carta, el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Quilmes insistió en que la causa debe ser transversal a todo el arco político, "desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda", y mantenerse al margen de las disputas partidarias.

"Con la causa Malvinas no se juega", enfatizaron.

Finalmente, los excombatientes recordaron a los más de 600 argentinos muertos durante la guerra, además de quienes fallecieron durante la posguerra.

"Hoy, con el peso de la historia sobre nuestros hombros, los Veteranos de Guerra de Malvinas somos la voz indeclinable de los que ya no están", concluyeron.