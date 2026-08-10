Fuerte operativo en Quilmes: 11 vehículos quedaron retenidos por infracciones

En un trabajo articulado entre el Municipio de Quilmes y Policía de la Provincia, con personal de la comisaría 6a, se inspeccionaron 45 vehículos en la intersección de la avenida Centenario y Chile, en Ezpeleta, logrando el secuestro de 11 unidades por diversas irregularidades y faltas a la normativa vigente.





El procedimiento, que tuvo la coordinación de la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial de Quilmes, estuvo orientado a reforzar la seguridad ciudadana y la prevención vial, y contó con el despliegue de móviles de apoyo, personal de interceptación y unidades de grúa para la remoción inmediata de las unidades en falta.

Estas acciones de control permanente forman parte de las políticas locales de ordenamiento del tránsito y prevención del delito, enfocadas en la verificación de la documentación obligatoria y el retiro de circulación de motocicletas y automóviles que no cumplan con la legislación vigente. Las autoridades confirmaron que este tipo de operativos sorpresivos continuarán replicándose en puntos estratégicos.

Resultados del operativo



Durante las tareas de fiscalización se obtuvieron los siguientes datos clave:

-Vehículos inspeccionados: 45

-Vehículos infraccionados: 13

-Vehículos secuestrados / retenidos: 11