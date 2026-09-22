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Martes, 22 de septiembre de 2026

Fuertes demoras en el Triángulo de Bernal por una protesta

Se trataría de una manifestación de trabajadores de la construcción por obras en la zona.

Redacción FMQ
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Un corte de tránsito genera complicaciones este martes por la mañana en la subida al Acceso Sudeste, a la altura del Triángulo de Bernal, debido a una protesta que afecta la circulación en la zona.

Según indicaron fuentes del lugar, el reclamo estaría relacionado con una obra de AySA y sería llevado adelante por trabajadores vinculados a la UOCRA.

El corte se registra en inmediaciones de Rocha y Pilcomayo, donde se encuentra interrumpido el tránsito en las arterias de acceso. Al momento, participan alrededor de diez personas. La protesta provoca demoras para quienes intentan acceder al Acceso Sudeste, por lo que se recomienda circular con precaución y, de ser posible, optar por vías alternativas mientras se mantenga la interrupción.

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