Fuga, casi 100 dosis de cocaína y una sorpresa: tenía pedido de captura

Un joven de 25 años fue detenido en las últimas horas en San Francisco Solano luego de intentar escapar a pie de un control policial mientras llevaba una mochila con casi un centenar de envoltorios de cocaína. Al verificar sus antecedentes, los efectivos descubrieron que tenía un pedido de captura y comparendo compulsivo vigente por una causa previa vinculada a la venta de drogas y la tenencia ilegal de armas de guerra.

El procedimiento se inició cuando personal del Comando de Patrullas Quilmes realizaba recorridas preventivas por el cuadrante correspondiente a la Comisaría Quilmes Cuarta. Al circular por la calle 889, los agentes observaron a cuatro personas reunidas en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia del patrullero, el grupo comenzó a dispersarse rápidamente en distintas direcciones. Uno de los jóvenes, que llevaba una mochila, la sujetó con fuerza y emprendió una fuga a pie.

Los efectivos iniciaron una breve persecución y finalmente lograron interceptarlo y reducirlo. El sospechoso fue identificado como Alexis F., de 25 años.

Con la presencia de un testigo requerido en el lugar, los uniformados procedieron a revisar la mochila. En su interior encontraron casi 100 envoltorios de nylon que contenían una sustancia blanca, presuntamente cocaína.

El joven fue trasladado junto con la droga a la dependencia policial. Allí, las pericias toxicológicas de orientación confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total cercano a los 30 gramos.

La UFI N° 20 del Departamento Judicial de Quilmes, especializada en estupefacientes, avaló la aprehensión e imputó al joven por "Tenencia Simple de Estupefacientes".

Tenía una captura vigente por una causa más grave

Pero la situación del detenido se complicó todavía más cuando los agentes ingresaron sus datos al sistema policial. Allí constataron que sobre Alexis F. pesaba un pedido de captura y comparendo compulsivo con fecha del 5 de agosto de 2026.

La medida había sido solicitada por el Tribunal en lo Criminal N° 3 de Quilmes, en el marco de una causa caratulada "Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización en Concurso Real con Tenencia Ilegal de Arma de Guerra en Dos Hechos".

El magistrado que había requerido su captura fue notificado de la detención y ordenó la remisión inmediata de las actuaciones para avanzar con la situación procesal del joven.

De esta manera, el procedimiento que comenzó con una fuga durante una recorrida preventiva en San Francisco Solano terminó con el secuestro de casi 30 gramos de cocaína fraccionada y la detención de un hombre que ya era buscado por la Justicia en una causa previa por drogas y armas.