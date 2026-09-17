Giro en el crimen de Leonardo Vence: detuvieron a un sospechoso y allanaron dos casas

Un hombre de 36 años fue detenido en el marco de la investigación por el homicidio de Leonardo Vence, reconocido jugador de handball de Quilmes, asesinado durante un robo ocurrido en julio de 2025. Además, se realizaron dos allanamientos en el partido de Almirante Brown, donde fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento de imágenes.

El crimen ocurrió el 25 de julio de 2025, cuando un grupo de delincuentes que se movilizaba en un Toyota Corolla gris oscuro habría participado de un intento de robo y, minutos después, de otro hecho en un domicilio de Quilmes.

En ese segundo episodio, Vence recibió un disparo de arma de fuego calibre 9 milímetros y murió como consecuencia de las heridas.

Las cámaras fueron clave para reconstruir el recorrido

A partir de la investigación, los detectives analizaron distintas cámaras de seguridad y lograron reconstruir el recorrido del vehículo que presuntamente habría sido utilizado por los autores.

El Toyota Corolla fue individualizado a partir de diferentes características, entre ellas una marca de color blanco ubicada en inmediaciones de la patente trasera. Con el avance de la pesquisa, el automóvil pudo ser localizado y posteriormente secuestrado.

Los investigadores continuaron siguiendo distintas pistas para establecer quiénes habrían participado del homicidio y qué vínculo tenían con el vehículo utilizado durante los hechos.

Un video y las conversaciones que complicaron al sospechoso

En ese marco, los detectives establecieron la presunta vinculación de M. J. A., de 36 años, alias "Ojito", con maniobras posteriores relacionadas con el automóvil y con otros individuos que forman parte de la investigación.

Entre los elementos incorporados a la causa se encuentra un teléfono celular en el que fue hallado un video registrado el mismo día del crimen. En las imágenes aparece el Toyota Corolla que había sido identificado durante la pesquisa.

También fueron analizadas conversaciones de WhatsApp, registros de cámaras de seguridad, testimonios, huellas y distintas pericias realizadas sobre el vehículo.

Durante la investigación se secuestraron además municiones calibre 9 milímetros, un elemento que permitió profundizar las distintas líneas de investigación.

Allanamientos en Almirante Brown y cinco celulares secuestrados

Con los elementos reunidos, el Ministerio Público Fiscal solicitó la detención del sospechoso y autorizó el allanamiento de dos domicilios ubicados en el partido de Almirante Brown.

Durante los procedimientos, los efectivos lograron detener a M. J. A. y secuestraron cinco teléfonos celulares, tres notebooks y dos dispositivos DVR, que serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información vinculada con el homicidio.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para establecer su grado de participación y determinar qué responsabilidad tuvieron los demás sospechosos vinculados al crimen de Vence.

Intervienen la UFIJ N° 5 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo del fiscal Jorge Esteban Saizar, y el Juzgado de Garantías N° 1 de Quilmes, a cargo de Juan José Anglese.

Quién era Leonardo Vence

Leonardo Vence era una figura reconocida del handball de Quilmes. Se desempeñaba como asistente técnico en la Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes (AACFQ) y había tenido un destacado paso como jugador por el Club Alemán y Racing Club.

Su homicidio ocurrió el 25 de julio de 2025 y desde entonces la investigación avanzó con el análisis de cámaras, comunicaciones, testimonios y distintos elementos vinculados con el vehículo utilizado durante los hechos.