Golpe a una banda narco en IAPI: seis personas fueron detenidas

Seis personas fueron detenidas tras dos allanamientos realizados en el barrio IAPI, en Bernal Oeste, en el marco de una investigación por la presunta comercialización de drogas. Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes.

Entre los aprehendidos hay cuatro mujeres y dos hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia, acusados de integrar una organización dedicada a la venta de estupefacientes.

Una investigación de más de un mes

La causa se inició el 15 de agosto y, durante varias semanas, los investigadores realizaron tareas de seguimiento, registros fotográficos y filmaciones. A partir de las pruebas reunidas, la Justicia autorizó dos allanamientos en domicilios ubicados en la calle 176 al 2400 y en la calle 175, entre Bermejo y Neuquén.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 213 dosis de cocaína, con un peso total de 262,1 gramos. También hallaron una bocha de 83,5 gramos y otras dos piedras de cocaína que, en conjunto, pesaban 159 gramos.

Además, fueron incautadas 253 dosis de marihuana, con un peso total de 268,9 gramos.

Entre los elementos secuestrados también había 43.000 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares, bicarbonato de sodio y recortes de nylon. Según la investigación, estos últimos elementos serían utilizados para preparar y fraccionar los estupefacientes.

La causa fue caratulada como "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización" y quedó a cargo de la UFI N° 20 del Departamento Judicial Quilmes, que deberá determinar la situación procesal de las seis personas detenidas.