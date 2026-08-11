Golpe al narco: secuestraron casi 500 kilos de cocaína y allanaron casas en Quilmes

Un megaoperativo contra el narcotráfico terminó con 499 kilos de cocaína secuestrados y cinco personas detenidas, luego de una investigación que comenzó tras el hallazgo de un cargamento en la costa bonaerense y terminó con allanamientos en distintos puntos de la provincia, incluidos Quilmes y Bernal Oeste.

El procedimiento tuvo dos etapas. La primera ocurrió sobre el río Paraná, donde efectivos de la Prefectura Naval interceptaron una embarcación que, según la investigación, se dirigía hacia un buque de mayor tamaño. En su interior encontraron 232 kilos de cocaína distribuidos en 210 panes.

Ese hallazgo permitió avanzar sobre la presunta organización y ubicar nuevos domicilios vinculados con el movimiento de la droga. Fue así como se realizaron allanamientos en Quilmes, Bernal Oeste, Ramallo y La Reja, donde apareció el resto del cargamento.

encontraron otros 267 kilos de cocaína

Durante los procedimientos fueron encontrados 240 panes de cocaína, con un peso total de 267 kilos. También aparecieron bolsos estancos vacíos, similares a los utilizados para transportar la droga que había sido secuestrada previamente en el río.

En esta segunda etapa fue detenido un quinto sospechoso. Los investigadores también secuestraron marihuana, dos autos, dos motos, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y distintos elementos que podrían aportar información sobre la logística de la organización.

Entre los objetos encontrados había además bolsas transparentes y elementos de correaje con ganchos, que quedaron incorporados a la causa.

una entrega de droga en el río terminó destapando la maniobra

La investigación llevaba varios meses y había comenzado el 2 de enero, cuando fue encontrado un bolso estanco con 34 kilos de cocaína en la Reserva Ecológica de Monte Hermoso.

A partir de tareas de inteligencia, Prefectura comenzó a seguir los movimientos de una organización que tendría conexiones en diferentes localidades ubicadas sobre el corredor del río Paraná.

La vigilancia se concentró en la zona de Ramallo, donde los efectivos detectaron una embarcación tipo tracker con tres personas a bordo.

La escena llamó la atención de los investigadores: la embarcación se acercó a la costa y recibió varios bultos que habían sido trasladados desde una camioneta. Poco después, emprendió la navegación hacia un buque ubicado aguas arriba, en inmediaciones del puerto de San Nicolás.

Cuando los tripulantes intentaron acercar los bultos al buque, los efectivos de la Agrupación Albatros intervinieron y concretaron la interceptación.

Dentro de siete bolsos estancos encontraron los 232 kilos de cocaína. También secuestraron una camioneta Ford Ranger, la embarcación, un tráiler, cinco teléfonos celulares y un GPS satelital.

Cuatro personas fueron detenidas en ese momento. Con la información obtenida a partir de ese procedimiento, la Justicia autorizó los nuevos allanamientos que permitieron encontrar otros 267 kilos y detener a un quinto sospechoso.

el cargamento está valuado en más de $11.500 millones

Con los procedimientos realizados en el río y los posteriores allanamientos, el operativo permitió sacar de circulación casi media tonelada de cocaína, con un valor estimado superior a los 11.500 millones de pesos.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Garantías de Bahía Blanca N° 2, con intervención de la Unidad Fiscal de Bahía Blanca y la PROCUNAR.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía Federal y personal de la Dirección General de Aduanas.