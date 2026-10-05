Grave choque en Bernal Oeste: un motociclista sufrió una fractura expuesta

Un motociclista sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas tras protagonizar un choque con un automóvil en Bernal Oeste. El accidente ocurrió en la intersección de avenida Los Quilmes y Misiones.

A raíz del impacto, el conductor de la moto quedó herido y requirió asistencia médica en el lugar. Ante la gravedad de la lesión, se desplegó un operativo de emergencia para asistir al motociclista y trasladarlo a un hospital.

Personal de emergencia trabajó en la zona mientras se realizaban las tareas de asistencia y traslado del herido. El siniestro generó además complicaciones en la circulación vehicular en el sector.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre cómo se produjo el choque ni sobre el estado de salud del motociclista. Las circunstancias del accidente son materia de investigación.