Gritos, encierro y terror: rescataron a una mujer y a tres chicos de una vivienda en Berazategui

Una mujer que se encontraba privada de su libertad dentro de una vivienda de Berazategui Oeste fue rescatada donde presuntamente era mantenida encerrada por su pareja bajo amenazas.

El hecho, llevado a cabo por efectivos de la Comisaría 2da. de Ranelagh, permitió además poner a resguardo a tres menores de edad que se encontraban en el domicilio al momento del hecho, en una escena de extrema tensión que movilizó a los efectivos ante el riesgo inminente para las víctimas.

El acusado fue detenido en el lugar y trasladado a la dependencia policial, mientras avanza una causa penal por privación ilegal de la libertad y amenazas agravadas.

Un mensaje desesperado que activó el rescate

Todo comenzó a partir de un llamado al 911, realizado por una mujer que alertó a las autoridades luego de recibir mensajes desesperados de su hermana.

Según trascendió, la víctima le manifestó que su pareja la tenía encerrada bajo llave, que no podía salir de la vivienda y que además venía siendo sometida a constantes amenazas de muerte.

Frente a la gravedad de la denuncia, un móvil policial se dirigió de inmediato hasta una vivienda ubicada en la intersección de las calles 46 y 126, en Berazategui Oeste.

Al llegar al lugar, los uniformados escucharon gritos de auxilio provenientes del interior de la casa, una situación que motivó el ingreso urgente del personal policial con el objetivo de preservar la integridad física de quienes estaban dentro.

Una vez dentro del inmueble, los efectivos desplegaron un operativo rápido para poner a salvo a los menores de edad que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con fuentes policiales, los tres chicos fueron retirados primero de la vivienda y resguardados por el personal interviniente, en medio de una situación de alto estrés y conmoción.

Posteriormente, los agentes subieron a la planta alta de la casa, donde finalmente hallaron y rescataron a la mujer, que se encontraba retenida en el domicilio.

El accionar policial fue clave para desactivar una situación de extrema vulnerabilidad, tanto para la víctima como para los menores, quienes quedaron inmediatamente bajo resguardo.

Detuvieron al agresor dentro de la casa

Durante el procedimiento, el presunto agresor fue localizado en una de las habitaciones de la planta superior.

Según indicaron fuentes del caso, el hombre no opuso resistencia al momento de ser reducido y esposado, aunque el contexto dentro de la vivienda era de máxima tensión emocional por el estado de angustia de las víctimas.

Tras ser aprehendido, fue trasladado a la seccional correspondiente y quedó a disposición de la Justicia.

La causa quedó en manos de la UFI N° 4 de Quilmes

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 del Departamento Judicial Quilmes, que avaló el procedimiento y dispuso la aprehensión formal del acusado.

La causa fue caratulada2 provisoriamente como "Privación ilegal de la libertad y Amenazas agravadas"

En las próximas horas, se espera que el imputado sea indagado por la fiscalía, mientras que también podrían ordenarse pericias psicológicas, sociales y ambientales para determinar el contexto de violencia de género que habría precedido al episodio.



