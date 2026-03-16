Habrá cortes y baja presión de agua en varios distritos de la región

Según se informó, el martes 17 de marzo de 2026, entre las 8:00 y las 18:00, podría verse afectado el servicio en el partido de Avellaneda, específicamente en la localidad de Wilde, dentro del radio comprendido por avenida Mitre, RP 36, coronel Lynch, Camino General Belgrano, Condarco y Campichuelo.

Ese mismo día, pero de 9:00 a 18:00, también se podrían registrar inconvenientes en el partido de Florencio Varela, en las localidades de Villa San Luis y Villa Brown. El área alcanzada abarca las calles 1332, avenida Eva Perón, RP 53, 1422, 1423, 1432, 1435, 1438, 1433, 1348 y 1323.

Además, entre el martes 17 y el jueves 19 de marzo, de 8:00 a 18:00, podrían presentarse afectaciones en Lanús Oeste, partido de Lanús, en el sector delimitado por Santiago Plaul, avenida 25 de Mayo, coronel Murature y General Hornos.

Durante ese mismo período también podría verse afectado el servicio en la localidad de Gerli, partido de Avellaneda, en el área comprendida por Ushuaia, General Paz, Crisólogo Larralde y Elizalde.

Por otra parte, los días miércoles 18 y jueves 19 de marzo, entre 8:00 y 18:00, podrían registrarse problemas en el suministro en Quilmes Oeste, partido de Quilmes, dentro del radio formado por Camino General Belgrano, avenidas Laprida y Mosconi, J. V. González y Rodolfo López.

Finalmente, el jueves 19 de marzo, de 9:00 a 18:00, se prevé una posible afectación del servicio en el partido de Florencio Varela, en las localidades de San Juan Bautista, Villa Santa Rosa y Gobernador Julio Costa. El área involucrada comprende las calles 550, 523, 560, 521, avenida Humahuaca, avenida Novak, diagonal Los Tilos, 527, 532 y 531.