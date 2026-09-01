Histórico: Don Bosco ya tiene su nueva comisaría

Después de más de tres décadas, Quilmes volvió a sumar una nueva seccional policial. Este martes quedó inaugurada oficialmente la Comisaría 10ª de Don Bosco, ubicada sobre Pilcomayo entre Maipú y Cortázar, en un acto que fue encabezado por la diputada provincial Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes Eva Mieri y el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso.+

La inauguración representa un hecho histórico para el distrito: se trata de la primera comisaría construida en la ciudad desde 1993, por lo que pasaron 33 años desde la última apertura de una dependencia de estas características.

La obra responde a un reclamo sostenido durante décadas por los vecinos de Don Bosco y forma parte de los compromisos incluidos en el Plan Bianual de Gestión 2025/27. La nueva seccional ya se encuentra en funcionamiento y estará a cargo del comisario David Padula.

Durante el acto, Mendoza destacó la importancia de la obra y cuestionó las políticas del Gobierno nacional en materia de seguridad y obra pública: No podemos hablar seriamente de seguridad en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina con un Gobierno Nacional que abandonó por completo a la población y que no cumple con sus responsabilidades".

La diputada provincial también remarcó el esfuerzo realizado por el Municipio para sostener distintas obras con fondos propios y señaló que la construcción de la nueva dependencia se concretó junto con otras inversiones vinculadas a la seguridad.

A su vez, agregó: "30 años hacía que los vecinos de Don Bosco tenían este reclamo y pudimos hacerlo. No fue fácil. Tuvimos que ver de qué manera destinábamos el presupuesto para esta obra, para la Alcaidía, para la remodelación que se está haciendo en la comisaría 4ª de Solano y también para otras obras que quedaron abandonadas por el Gobierno nacional".

Por su parte, Mieri calificó la jornada como "histórica" tanto para Don Bosco como para todo Quilmes.

"Estamos inaugurando la décima comisaría y digo que es un hecho histórico porque tuvieron que pasar más de 30 años para que Quilmes cuente con una nueva seccional. Es mucho tiempo. Por eso la importancia de resaltar cuando el Estado se hace presente en el momento y donde tiene que estar", expresó.

La Jefa Comunal destacó además el trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires y aseguró que la seguridad continúa siendo una de las principales demandas de los vecinos.

"Para la gestión municipal, la seguridad es un tema que nos preocupa, pero que fundamentalmente nos ocupa. Porque es una demanda permanente de nuestros vecinos y vecinas de Quilmes", señaló.

En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, recordó que el proyecto comenzó a impulsarse durante la primera gestión de Mendoza y destacó que finalmente pudo concretarse.

"Contentos de inaugurar una comisaría 10ª, que fue un anhelo de la intendenta Mayra Mendoza en aquel momento, en 2019, cuando asumió el primer mandato, y nos pusimos a trabajar juntos. Así que, palabra cumplida, acá tenemos la comisaría", manifestó.

Más recursos para la seguridad

La nueva dependencia cuenta con los espacios y las condiciones de seguridad necesarias para la atención de la comunidad y el trabajo del personal policial. Su puesta en funcionamiento permitirá reforzar la prevención y la presencia policial en distintos sectores de Don Bosco, además de contribuir a una distribución más equitativa de los recursos de seguridad en el distrito.

La obra fue realizada mediante la articulación entre el Municipio de Quilmes y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Desde el Municipio destacaron que la inauguración se suma a una serie de medidas implementadas desde 2019 para fortalecer la prevención del delito. Entre ellas se encuentran la incorporación de más de 300 patrulleros, la creación del Escuadrón Motorizado, la instalación de más de 2.000 cámaras de seguridad, unas 1.150 alarmas vecinales comunitarias, más de 50.000 luminarias LED, 170 Paradas Seguras y más de 50 tótems de seguridad.

También se desarrollaron herramientas como la Oficina de Video Análisis Criminal (OVAC), el Gabinete de Ciberpedofilia, la aplicación Mi Alerta Quilmes, el Observatorio de Análisis Criminal y Seguridad Ciudadana, la Dirección de Asistencia a la Víctima, la Línea de Denuncias Quilmes y el programa Alianzas Comunitarias.

Además, el Municipio impulsa el proyecto para una futura Comisaría 11ª, junto con la utilización de drones a través del SQA-DRON, como parte de las estrategias de prevención y monitoreo.

Del acto participaron también el jefe de Gabinete municipal, Joaquín Desmery; el secretario de Seguridad, Gaspar De Stéfano; funcionarios municipales, autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense y del Poder Judicial, representantes de organizaciones e instituciones, personal de la nueva Comisaría 10ª y vecinos de Don Bosco.