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Martes, 15 de septiembre de 2026

Horror en Berazategui: hallaron muerta a una joven

Victoria Ramírez fue encontrada sin vida, la autopsia determinó que murió por ahorcamiento con una soga y hay un hombre detenido.

Redacción FMQ
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Una joven identificada como Victoria Ramírez fue hallada muerta en una casa de Berazategui y la autopsia modificó el rumbo de la investigación. Los peritos determinaron que presentaba "signos de ahorcamiento con una soga", por lo que la causa comenzó a ser investigada como un homicidio.

El cuerpo fue encontrado en una vivienda ubicada en calle 62 A, entre 157 y 157 A. En un primer momento, el expediente había sido abierto como "averiguación de causales de muerte".

A partir del resultado forense, los investigadores comenzaron a reconstruir las horas previas al fallecimiento mediante el análisis de cámaras de seguridad, declaraciones y otros rastros incorporados a la causa.

En el marco de esas medidas, la Justicia identificó a un sospechoso de 24 años que, según la investigación, habría abandonado el lugar después de la muerte de Ramírez.

El joven fue detenido en Florencio Varela durante un operativo y quedó acusado de ser el presunto autor del homicidio. Por el momento, no trascendió qué vínculo tenía con la víctima ni cuál habría sido el motivo del ataque.

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