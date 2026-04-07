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Martes, 7 de abril de 2026

Horror en Quilmes Centro: un hombre se habría arrojado desde un cuarto piso

El hecho ocurrió este martes por la mañana, en un edificio de San Martín y Garibaldi. Gran operativo de seguridad y de tránsito en la zona.

Redacción FMQ

Un impactante episodio conmocionó la mañana de este martes en pleno centro de Quilmes. Un hombre se habría arrojado desde el cuarto piso de un edificio ubicado en la intersección de San Martín y Garibaldi, lo que generó un amplio despliegue de emergencia en la zona.

Tras el hecho, la arteria permanece completamente cortada al tránsito, mientras trabajan en el lugar efectivos de la Policía y personal de Patrulla Urbana, quienes montaron un operativo para preservar la escena y ordenar la circulación en las calles aledañas.

Según las primeras informaciones, vecinos y comerciantes del sector alertaron a las autoridades tras advertir la situación, lo que permitió una rápida intervención de los servicios de emergencia. Hasta el momento, no trascendieron oficialmente las circunstancias que derivaron en el dramático desenlace.

Según le indicaron a Radio FMQ, el hombre, de entre 25 y 30 años, terminó cayendo en el techo de un comercio de la zona, por lo que los Bomberos Voluntarios tuvieron que trabajar para facilitar el acceso.

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