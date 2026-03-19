Horror en Quilmes: escapaban de un robo, chocaron y ahora están en estado crítico

Una pareja de jóvenes se encuentra en estado crítico tras sufrir un grave accidente en medio de una persecución protagonizada por motochorros que intentaban asaltarlos en Quilmes Oeste.

El hecho ocurrió en la intersección de Amoedo y Roca, donde, según las primeras informaciones, las víctimas eran perseguidas por delincuentes a bordo de una motocicleta con fines de robo. En ese contexto, se produjo el siniestro que dejó a ambos con heridas de extrema gravedad.

Brian Paniagua, de 21 años, sufrió una fractura de cráneo, mientras que Zamira Roldán, de 22, presenta fracturas en las costillas y la clavícula, además de un compromiso pulmonar. Los dos permanecen internados en estado delicado y bajo coma inducido.

El episodio vuelve a poner en foco la problemática de la inseguridad en la zona y la modalidad delictiva de los motochorros, que en este caso derivó en un desenlace de extrema violencia, aun sin haberse concretado el robo.