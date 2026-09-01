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Martes, 1 de septiembre de 2026

Iba en moto con su pareja, un auto hizo una maniobra en "U" y los chocó: el conductor escapó

Antonio sufrió golpes en ambas rodillas y su pareja terminó con una lesión en una pierna. Ahora buscan identificar al automovilista que escapó.

Redacción FMQ
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Un motociclista y su acompañante resultaron heridos tras protagonizar un fuerte choque con un automóvil que habría realizado una maniobra en "U" sin colocar la señal de giro y que luego se retiró del lugar sin detenerse para asistir a las víctimas.

El hecho ocurrió en el barrio La Paz de Quilmes Oeste, sobre la calle 888, entre 820 y 821, cuando Antonio, repartidor y conductor de la moto, circulaba junto a su pareja.

Según relató la víctima en diálogo con Radio FMQ, todo sucedió cuando llegaron a una intersección y un automóvil realizó una maniobra inesperada.

"Estaba trabajando, iba por 888 y en una intersección, llegué a pisar los frenos, pero el auto no puso guiño ni nada, hizo una maniobra incorrecta", contó Antonio.

El impacto provocó que tanto el motociclista como su acompañante terminaran con lesiones. La mujer sufrió una lesión en una de sus piernas, mientras que Antonio resultó golpeado en ambas rodillas y aseguró que continúa con fuertes dolores en distintas partes del cuerpo.

Lo más grave, según denunció, ocurrió después del choque: el conductor del automóvil se fue de la escena y no se hizo cargo de las consecuencias del accidente.

Ahora Antonio busca que el responsable pueda ser identificado y se presente para responder por los daños ocasionados.

"Quiero que aparezca el responsable, que se haga cargo para poder arreglar la moto", expresó el repartidor.

La moto representa además una herramienta fundamental para su trabajo y para sostener su proyecto familiar. "Estoy haciendo mi casa de a poco y con lo que gano lo pongo ahí", explicó.

La familia espera que algún testigo o alguna cámara de seguridad de la zona pueda aportar información que permita identificar al vehículo y a su conductor.

El pedido de Antonio es concreto: que aparezca el automovilista que protagonizó el choque y que se haga responsable de los daños y de las consecuencias que dejó el accidente.

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