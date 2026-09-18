Identificaron a un nuevo acusado por el triple crimen de Florencio Varela

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó un nuevo sospechoso. En las últimas horas, detectives de la DDI de La Matanza identificaron a David Alberto Godoy, un hombre que ya se encontraba detenido por otro expediente y que ahora quedó bajo la lupa por su presunta vinculación con la desaparición y asesinato de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo, ocurrido en octubre de 2025.



Godoy es argentino y oriundo del barrio Illia, en el Bajo Flores, señalado por los investigadores como uno de los puntos centrales de la estructura delictiva a la que se atribuye el triple femicidio. De acuerdo con las primeras averiguaciones, los investigadores encontraron elementos que permitirían vincularlo con los hechos ocurridos durante la noche en que desaparecieron las tres jóvenes asesinato. Su incorporación al expediente se produjo a partir del análisis de distintos elementos reunidos durante la investigación, que.

Según las sospechas que manejan los investigadores, Godoy habría tenido una participación directa tanto en la captación de las víctimas como en el posterior asesinato. Su incorporación al expediente se produjo a partir del análisis de distintos elementos reunidos durante la investigación, que permitieron establecer una posible conexión entre el detenido y la banda investigada.

El sospechoso no se encontraba prófugo. Cuando los detectives de la DDI de La Matanza llegaron hasta él, Godoy ya estaba detenido en una alcaidía de la Policía de la Ciudad por una causa de robo a mano armada.

Había sido arrestado en marzo de este año por efectivos de la fuerza porteña, acusado de haber asaltado un supermercado mientras portaba un arma de fuego. Ahora, desde su lugar de detención, quedó incorporado a la investigación por el triple crimen de Florencio Varela.

La pesquisa continúa para determinar con precisión cuál habría sido su papel dentro de la organización y qué grado de responsabilidad tuvo en la desaparición y muerte de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo. Los investigadores avanzan sobre los nuevos elementos incorporados al expediente para establecer cómo se relacionaba Godoy con el resto de los acusados y reconstruir la secuencia de aquella noche.