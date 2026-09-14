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Lunes, 14 de septiembre de 2026

Impactante tragedia en una zona cercana a Quilmes: un colectivo terminó dentro de una casa y murió el chofer

El dramático accidente ocurrió durante la noche del sábado en Temperley. La unidad de la línea 527 se desvió y chocó contra una vivienda ubicada en la esquina.

Redacción FMQ
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Un colectivero de la línea 527 murió luego de perder el control de la unidad que conducía y terminar incrustado contra el frente de una vivienda en Temperley. El dramático episodio ocurrió durante la noche del sábado y provocó importantes destrozos en la propiedad.

El siniestro se produjo pasadas las 23 en la intersección de Caaguazú y Dinamarca, en el partido de Lomas de Zamora. Se trata de un sector ubicado en las cercanías del límite con Quilmes.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el colectivo circulaba sin pasajeros cuando, por motivos que todavía no fueron determinados, el conductor perdió el control de la unidad, se desvió de su trayectoria y terminó impactando violentamente contra una vivienda ubicada en la esquina.

La violencia del choque fue tal que la parte delantera del colectivo quedó incrustada dentro de la casa, provocando severos daños en el frente del inmueble.

Tras el impacto se desplegó un operativo de emergencia en el lugar, mientras se intentaba asistir al conductor. Sin embargo, pese a las tareas realizadas, el colectivero murió como consecuencia del violento accidente.

Por el momento, las circunstancias que desencadenaron la tragedia permanecen bajo investigación. Las autoridades deberán determinar qué ocurrió antes de que el pesado vehículo abandonara su recorrido y terminara contra la vivienda.

El accidente volvió a poner bajo la lupa la peligrosidad de las calles de esta zona del sur del Conurbano, particularmente por tratarse de un sector próximo al límite entre Lomas de Zamora y Quilmes.

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