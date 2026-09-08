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Martes, 8 de septiembre de 2026

Impresionante choque en Quilmes Oeste: un auto quedó en medio de dos camiones

Como consecuencia de la colisión, una mujer debió ser asistida por personal del SAME.

Redacción FMQ
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Un fuerte accidente de tránsito se registró este lunes, poco antes de las 15, en la intersección de Amoedo y Mosconi, en Quilmes Oeste, donde un automóvil en el que viajaban cinco personas quedó en medio de dos camiones que terminaron impactándolo.

Como consecuencia de la colisión, una mujer debió ser asistida por personal del SAME y posteriormente trasladada al Hospital de Quilmes para recibir atención médica.

El resto de los ocupantes del automóvil también fueron atendidos por los equipos de emergencia que se hicieron presentes en el lugar. Afortunadamente, no necesitaron ser trasladados y pudieron permanecer en la zona.

El siniestro generó un importante despliegue de los servicios de emergencia, mientras se realizaban las tareas correspondientes para asistir a los involucrados y retirar los vehículos de la zona.

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