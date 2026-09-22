Impulsan en la Legislatura bonaerense un "Plan Provincial Integral de Cuidados"

La senadora bonaerense María Rosa Martínez impulsa en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para crear un Sistema Provincial de Cuidados, en el marco de un "Plan Provincial Integral de Cuidados". La iniciativa será presentada este jueves 24 de septiembre en La Plata, durante una jornada que contará con la participación de legisladores, funcionarios y organizaciones sociales.

El proyecto plantea la creación de una política integral destinada a fortalecer y organizar las tareas de cuidado en la provincia. Entre sus principales ejes propone elaborar un mapa de espacios de cuidado para facilitar el acceso, relevar las necesidades existentes para mejorar la planificación y promover la formación y profesionalización de quienes trabajan en el sector.

Además, la iniciativa contempla establecer metas e indicadores que permitan evaluar las políticas implementadas y plantea la creación de un fondo específico destinado a financiar acciones de formación, infraestructura y remuneración del trabajo comunitario de cuidado.

Durante la presentación, Martínez destacó la necesidad de abordar el cuidado como una problemática que atraviesa a toda la sociedad. "Es un tema de toda la vida, todas las personas necesitamos cuidados", sostuvo, y señaló que el objetivo es retomar y profundizar distintas acciones vinculadas a esta temática.

La legisladora también planteó la necesidad de avanzar hacia mecanismos de reconocimiento económico de las tareas de cuidado. "Hay que ir pensando en un fondo de remuneración para los cuidados. Nosotros decimos que el cuidado es amor y no es remunerado", expresó.

En ese marco, Martínez vinculó la discusión con otras políticas sociales y previsionales. En referencia al Gobierno nacional, cuestionó la falta de renovación de la moratoria previsional y afirmó: "Tenía la posibilidad de renovar la moratoria, pero no lo hizo". Según sostuvo, existe "una deuda de un gobierno nacional que no le importó que siete de cada diez no pueden jubilarse".

La senadora también cuestionó las políticas implementadas a nivel nacional en materia de género. "Nosotros tuvimos Ministerio de las Mujeres y el gobierno nacional destruyó 48 políticas públicas", afirmó, al tiempo que remarcó que existen diferencias entre las políticas impulsadas desde la provincia y las del Gobierno nacional.

"Tenemos dos visiones distintas de la vida, de lo que necesitan los argentinos. Tenemos una visión que involucra a todos los argentinos y que es la justicia social", sostuvo Martínez.