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Martes, 8 de septiembre de 2026

Incendio de vivienda en Solano: seis adultos fueron trasladados por el SAME

El hecho ocurrió sobre la avenida Ferrocarril Provincial al 4700, entre Miguel Ángel Pascual y Rosa Baratz.

Redacción FMQ
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Un incendio de vivienda generalizado se registró en las últimas horas en San Francisco Solano y dejó a seis personas mayores de edad trasladadas por inhalación de humo. El hecho ocurrió sobre la avenida Ferrocarril Provincial al 4700, entre Miguel Ángel Pascual y Rosa Baratz.

Ante la emergencia, se desplegaron dos dotaciones de Bomberos, unidades del SAME, un móvil policial y personal de Patrulla Urbana, que trabajaron en el lugar para controlar la situación y asistir a los damnificados.

Como consecuencia del incendio, el SAME realizó seis traslados: tres hombres y tres mujeres, todos mayores de edad, que fueron derivados para recibir atención médica debido a la inhalación de humo.

Además, una de las dotaciones asistió en el lugar a otro hombre mayor de edad que presentaba un corte en uno de sus pies, por lo que recibió las correspondientes curaciones.

Finalmente, los Bomberos lograron extinguir por completo el incendio. Luego realizaron tareas de remoción y levantamiento de material antes de retirarse del lugar.

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