Menú
Radio en vivo
Jueves, 20 de agosto de 2026

Incendio en Bernal Oeste: tres personas resultaron afectadas y una fue trasladada con graves quemaduras

El fuego comenzó mientras la familia dormía. Una de las víctimas sufrió quemaduras en el 60% del cuerpo y fue llevada de urgencia al Hospital de Quilmes.

Redacción FMQ
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Un incendio de importantes dimensiones se registró este jueves por la mañana en una vivienda familiar ubicada sobre la calle Pedemonte, entre 199 y Donato Álvarez, en Bernal Oeste. 

Al menos tres personas resultaron afectadas y una de ellas debió ser trasladada de urgencia al Hospital de Quilmes con graves quemaduras.

El fuego comenzó alrededor de las 6.07, cuando los ocupantes de la vivienda se encontraban durmiendo. Las llamas se generalizaron rápidamente en una casa ubicada en el primer piso, lo que generó un importante despliegue de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se movilizaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil y efectivos policiales. Además, se solicitó la presencia de ambulancias del SAME para asistir a los moradores afectados.

Según las primeras informaciones, al menos tres personas sufrieron consecuencias por el incendio. Una de ellas presentó quemaduras en aproximadamente el 60% del cuerpo y fue trasladada de urgencia al Hospital de Quilmes. Otro de los moradores permaneció en el lugar bajo asistencia médica, mientras se aguardaba la llegada de más ambulancias.

Durante el operativo, un bombero también sufrió un corte en una de sus manos y debió recibir atención médica.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar las llamas y comenzaron las tareas de remoción y escombramiento para evitar que se produjeran nuevos focos y evaluar el estado de la vivienda.

Por el momento, las causas que provocaron el incendio no fueron determinadas y son materia de investigación.

Esta nota habla de:
1
Doble choque y caos en la Autopista Buenos Aires-La Plata
Noticias Locales

Doble choque y caos en la Autopista Buenos Aires-La Plata

2
ANSES Quilmes: quiénes cobran este jueves 20 de agosto
Noticias Locales

ANSES Quilmes: quiénes cobran este jueves 20 de agosto

3
Intentó embestir a policías y terminó chocando contra un patrullero en San Francisco Solano
Noticias Locales

Intentó embestir a policías y terminó chocando contra un patrullero en San Francisco Solano

4
Cuándo es el próximo feriado y cuántos días tendrá el próximo fin de semana largo
Sociedad

Cuándo es el próximo feriado y cuántos días tendrá el próximo fin de semana largo

5
Un choque desató una feroz pelea entre varios hombres en Quilmes Oeste
Noticias Locales

Un choque desató una feroz pelea entre varios hombres en Quilmes Oeste

Últimas noticias de Bernal