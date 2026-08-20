Incendio en Bernal Oeste: tres personas resultaron afectadas y una fue trasladada con graves quemaduras

Un incendio de importantes dimensiones se registró este jueves por la mañana en una vivienda familiar ubicada sobre la calle Pedemonte, entre 199 y Donato Álvarez, en Bernal Oeste.

Al menos tres personas resultaron afectadas y una de ellas debió ser trasladada de urgencia al Hospital de Quilmes con graves quemaduras.

El fuego comenzó alrededor de las 6.07, cuando los ocupantes de la vivienda se encontraban durmiendo. Las llamas se generalizaron rápidamente en una casa ubicada en el primer piso, lo que generó un importante despliegue de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se movilizaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil y efectivos policiales. Además, se solicitó la presencia de ambulancias del SAME para asistir a los moradores afectados.

Según las primeras informaciones, al menos tres personas sufrieron consecuencias por el incendio. Una de ellas presentó quemaduras en aproximadamente el 60% del cuerpo y fue trasladada de urgencia al Hospital de Quilmes. Otro de los moradores permaneció en el lugar bajo asistencia médica, mientras se aguardaba la llegada de más ambulancias.

Durante el operativo, un bombero también sufrió un corte en una de sus manos y debió recibir atención médica.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar las llamas y comenzaron las tareas de remoción y escombramiento para evitar que se produjeran nuevos focos y evaluar el estado de la vivienda.

Por el momento, las causas que provocaron el incendio no fueron determinadas y son materia de investigación.