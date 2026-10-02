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Viernes, 2 de octubre de 2026

Incendio en cuatro viviendas en Solano: un hombre sufrió quemaduras y dos vehículos fueron afectados

Dos dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar y lograron frenar la propagación de las llamas.

Redacción FMQ
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Un incendio generalizado afectó a cuatro viviendas familiares en la zona de las calles 823 y 885. Dos dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar y lograron frenar la propagación de las llamas.

El fuego se extendió hacia dos vehículos que se encontraban en el lugar, uno de ellos equipado con sistema de Gas Natural Comprimido (GNC), lo que generó una situación de riesgo adicional.

En el lugar intervino personal del SAME, que asistió a un hombre mayor de edad que presentaba quemaduras en sus miembros.

Además, se dio aviso a la Secretaría de Desarrollo Social para coordinar la asistencia a las familias damnificadas. Desde el área municipal informaron que ya habían logrado establecer comunicación con los afectados para evaluar su situación y brindarles acompañamiento.

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