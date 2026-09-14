Incendio en Solano: una mujer fue asistida por inhalación de humo

Un incendio generalizado se desató este domingo en un departamento ubicado en un segundo piso, en la zona de la avenida Donato Álvarez y avenida San Martín, en San Francisco Solano.

El fuego afectó por completo a una de las viviendas del edificio y generó una importante presencia de los servicios de emergencia en el lugar. Bomberos Voluntarios de Solano trabajaron para controlar y extinguir las llamas, mientras se desarrollaba el operativo de asistencia.

Aunque el lugar corresponde a jurisdicción del partido de Almirante Brown, según se informó, los servicios de emergencia presentes en el lugar pertenecen al distrito de Quilmes.

Por su parte, personal del SAME asistió a una de las moradoras del departamento, quien sufrió una intoxicación por inhalación de humo. Hasta el momento, no se informaron otras personas afectadas.