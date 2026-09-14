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Lunes, 14 de septiembre de 2026

Incendio en Solano: una mujer fue asistida por inhalación de humo

El hecho sucedió en la madrugada de este domingo en Donato Álvarez y avenida San Martín.

Redacción FMQ
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Un incendio generalizado se desató este domingo en un departamento ubicado en un segundo piso, en la zona de la avenida Donato Álvarez y avenida San Martín, en San Francisco Solano.

El fuego afectó por completo a una de las viviendas del edificio y generó una importante presencia de los servicios de emergencia en el lugar. Bomberos Voluntarios de Solano trabajaron para controlar y extinguir las llamas, mientras se desarrollaba el operativo de asistencia.

Aunque el lugar corresponde a jurisdicción del partido de Almirante Brown, según se informó, los servicios de emergencia presentes en el lugar pertenecen al distrito de Quilmes.

Por su parte, personal del SAME asistió a una de las moradoras del departamento, quien sufrió una intoxicación por inhalación de humo. Hasta el momento, no se informaron otras personas afectadas.

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