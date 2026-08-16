Incendio en una casa de Quilmes Oeste: el difícil acceso puso a prueba a los bomberos

Un incendio se desató este domingo en una vivienda ubicada en las inmediaciones de Carlos Pellegrini y calle 396, en Quilmes Oeste, y generó un importante despliegue de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se movilizaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Bernal, junto con personal de Defensa Civil, Policía y SAME, que trabajaron de manera coordinada para controlar el fuego y asistir ante la emergencia.

Uno de los principales obstáculos durante el operativo fue la ubicación de la vivienda afectada. La casa se encuentra al fondo de un pasillo y está rodeada por otras propiedades, una disposición que dificultó el ingreso de los vehículos de emergencia y el acceso de los bomberos hasta el lugar del siniestro.

Ante esta situación, los servidores públicos debieron extremar las tareas y buscar la manera de llegar hasta el foco del incendio para poder desarrollar las labores de control.

El episodio ocurrió en el sector del barrio Kolynos, donde Carlos Pellegrini funciona como una de las principales arterias de circulación de la zona.

Por el momento, no fueron informadas oficialmente las causas que habrían provocado el incendio ni se precisó el alcance de los daños materiales. Se aguarda información oficial sobre el resultado del operativo y las consecuencias del siniestro.