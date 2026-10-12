Inscripción en la UNQ: cuándo anotarse para estudiar en 2027

La Universidad Nacional de Quilmes confirmó el cronograma de inscripción para sus carreras presenciales y a distancia de cara al próximo año. Los trámites se realizarán de manera online y cada modalidad tendrá plazos y requisitos específicos.

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) confirmó las fechas de inscripción para el ciclo lectivo 2027, con propuestas académicas tanto presenciales como a distancia. Los aspirantes deberán completar el trámite por internet y presentar la documentación requerida dentro de los períodos establecidos para cada modalidad.

Carreras presenciales: cuándo y cómo inscribirse

La inscripción para las carreras presenciales estará habilitada desde el martes 13 de octubre, a las 8, hasta el viernes 13 de noviembre, a las 23.59. Durante esas mismas fechas, los estudiantes y egresados de la universidad también podrán solicitar cambios de carrera o cursado simultáneo.

Para anotarse, los interesados deberán ingresar al sitio oficial de la UNQ, www.unq.edu.ar, consultar la oferta académica y elegir la carrera de su interés. Allí podrán conocer los requisitos de ingreso y la documentación obligatoria.

El procedimiento es completamente digital. Los aspirantes tendrán que registrarse con una dirección de correo electrónico, completar la ficha de preinscripción y adjuntar los documentos solicitados en formato PDF, con archivos legibles.

Una vez finalizada la carga de datos, deberán confirmar la solicitud. Primero recibirán un correo electrónico que acreditará la recepción de la preinscripción y, posteriormente, en un plazo estimado de 72 horas, la universidad enviará el comprobante definitivo de inscripción a la carrera y al Taller de Vida Universitaria (TVU).

Esta instancia es obligatoria para quienes ingresan a la UNQ. Durante diciembre, los nuevos estudiantes recibirán información sobre su realización y los pasos necesarios para participar.

Además, quienes hayan cursado estudios superiores previamente podrán solicitar el reconocimiento de hasta dos materias del Ciclo Introductorio, según el plan de estudios correspondiente. Este trámite podrá realizarse entre el 16 de noviembre de 2026 y el 5 de febrero de 2027.

Desde la universidad recomendaron revisar periódicamente el correo electrónico declarado durante la inscripción, incluida la carpeta de correo no deseado, ya que las comunicaciones oficiales se enviarán por esa vía.

Inscripción a las carreras a distancia

Para quienes prefieran estudiar bajo la modalidad virtual, la UNQ estableció otro período de inscripción: del 21 al 29 de octubre de 2026, con el objetivo de comenzar las cursadas en febrero de 2027.

La oferta académica a distancia incluye carreras vinculadas con las ciencias sociales, la educación, la tecnología, la administración, la economía y las artes.

Entre las propuestas disponibles se encuentran:

Contador Público.

Licenciatura en Administración.

Licenciatura en Turismo y Hotelería.

Licenciatura en Gestión del Comercio Internacional.

Tecnicatura Universitaria en Ciencias Empresariales.

Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Tecnicatura en Gestión de Medios Comunitarios.

También se ofrecen ciclos de complementación curricular en Educación, Geografía, Ciencias Sociales y Humanidades, Artes y Tecnologías, Administración, Turismo y Hotelería y Comercio Internacional, destinados a quienes cumplan con los requisitos de formación previa.

Al igual que en las carreras presenciales, la inscripción se realizará por internet mediante un formulario y la presentación de la documentación solicitada.

En esta modalidad, la revisión de los documentos puede demorar hasta 20 días hábiles, mientras que el proceso completo de inscripción tiene una duración aproximada de 30 días hábiles.

Una vez aprobada la documentación, los aspirantes recibirán la confirmación de su inscripción, los datos de acceso al Campus Virtual y las instrucciones para completar la matriculación mediante el sistema de pagos.

La universidad advirtió que quienes no completen la matriculación dentro del período establecido deberán iniciar nuevamente el procedimiento en una convocatoria futura.

Dónde consultar por la inscripción en la UNQ

La universidad habilitó diferentes canales de contacto para resolver dudas y consultas durante el proceso de ingreso.

Carreras presenciales: ingreso@unq.edu.ar

Carreras a distancia: infouvq@unq.edu.ar

Soporte técnico para la preinscripción: soporte@uvq.edu.ar

WhatsApp y Telegram: 11-6641-4809

Desde la institución recomendaron iniciar los trámites con anticipación, verificar que la documentación esté completa y prestar atención a los plazos de cada modalidad. La confirmación de la inscripción y el cumplimiento de los pasos posteriores serán fundamentales para comenzar a cursar durante el ciclo lectivo 2027.