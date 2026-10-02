Inteligencia artificial, consumo y empleo: los ejes de un encuentro del MDF con empresarios de Quilmes

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Quilmes llevó adelante un encuentro con empresarios y comerciantes del distrito, con el objetivo de generar un espacio de diálogo e intercambio sobre la situación económica, los desafíos del sector productivo y las oportunidades de desarrollo para la comunidad.

La jornada contó con la participación de Braulio Silva Echeverría, licenciado en Relaciones Internacionales y director provincial del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad; Mariano Kestelboim, economista y profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV); y Carlos Sberra, licenciado en Marketing y director de la agencia Núcleo.

Uno de los principales ejes del encuentro fue el avance de la Inteligencia Artificial aplicada al marketing, sus nuevas herramientas y las transformaciones que genera en las formas de producir, comunicar y comercializar. Durante el intercambio, también se analizaron las oportunidades que estas tecnologías pueden representar para las empresas y los comercios del distrito.

Asimismo, se abordó el contexto internacional y los cambios económicos y productivos que atraviesan la región, junto con los desafíos que estos procesos plantean para la Argentina y para los sectores que sostienen la actividad económica.

Otro de los temas centrales fue la situación económica nacional y su impacto en empresarios y comerciantes. En ese marco, se pusieron en común distintas miradas sobre el consumo, la inversión, la actividad productiva, el empleo y las dificultades que enfrenta actualmente el sector a partir de las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei.

Desde el MDF Quilmes destacaron la importancia de generar espacios de participación que permitan escuchar las experiencias y necesidades de quienes producen, invierten y generan trabajo. En ese sentido, señalaron que estos encuentros forman parte de una agenda orientada a fortalecer el entramado productivo local y elaborar propuestas a partir de las demandas concretas de la comunidad.

"Entendemos que la política se construye también escuchando, dialogando y estando cerca de quienes producen y generan trabajo", expresaron desde el espacio, al tiempo que remarcaron la necesidad de transformar las capacidades del distrito en más desarrollo, producción y crecimiento.