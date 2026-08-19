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Jueves, 20 de agosto de 2026

Intentó embestir a policías y terminó chocando contra un patrullero en San Francisco Solano

Una mujer de 33 años fue aprehendida luego de protagonizar un violento episodio en 844 y 898. Según la Policía, se resistió a ser detenida y su auto fue secuestrado.

Redacción FMQ
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Una mujer de 33 años fue detenida en San Francisco Solano luego de protagonizar un episodio de violencia con efectivos policiales, intentar embestirlos con su automóvil y finalmente colisionar contra un móvil policial.

El hecho ocurrió en la intersección de 844 y 898, en jurisdicción de la Comisaría Quilmes 4ª, cuando personal del Comando de Patrullas Quilmes fue desplazado por un llamado al sistema de emergencias 911 debido a la presencia de una mujer que se encontraba agresiva dentro de un vehículo.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la mujer en el interior de un Peugeot 208 gris. Según consta en el parte policial, cuando los agentes intentaron dialogar con ella, comenzó a insultarlos y posteriormente volvió a ingresar al automóvil.

En ese momento, la conductora realizó una maniobra imprudente e intentó colisionar con los efectivos para luego escapar del lugar. Ante esta situación, los policías iniciaron un seguimiento.

Durante la huida, el Peugeot terminó chocando contra el móvil policial, lo que provocó que la mujer detuviera su marcha.

La conductora se negó inicialmente a descender del vehículo. Poco después arribó personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que colaboró con los efectivos para retirarla del interior del automóvil.

Siempre de acuerdo con la información oficial, la mujer forcejeó con los agentes y se resistió a ser reducida, aunque finalmente fue inmovilizada e identificada.

En el lugar también intervino personal de Tránsito del Municipio de Quilmes, que labró el acta de infracción correspondiente, retuvo la licencia de conducir y procedió al secuestro del Peugeot 208.

La actuación fue comunicada a la UFI N° 2 del Departamento Judicial Quilmes, que dispuso la aprehensión de la mujer y ordenó una serie de diligencias, además de solicitar el traslado de las actuaciones.

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