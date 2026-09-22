Intentó escapar de la Patrulla Urbana y un vecino lo complicó: denunció que había descartado un arma

Un hombre fue interceptado por agentes de la Patrulla Urbana Quilmes (PUQ) luego de intentar escapar cuando fue reconocido en la zona de Conesa y Moreno, en Quilmes Centro.

El sujeto había sido identificado días atrás en un episodio relacionado con el descarte de una motocicleta y una posterior fuga.

El procedimiento se inició cuando un agente de la PUQ reconoció al individuo mientras patrullaba la zona. Al acercarse para identificarlo y realizarle algunas preguntas, el hombre intentó darse a la fuga.

Los agentes iniciaron un seguimiento y lograron interceptarlo con el apoyo de otros dos móviles de la Patrulla Urbana, sobre Conesa entre Brown y Lavalle.

En medio del procedimiento, un vecino se acercó al personal y manifestó que el sospechoso habría descartado un arma de fuego debajo de un vehículo. Ante esta situación, se solicitó de inmediato la presencia de efectivos policiales para continuar con el procedimiento.

Pocos minutos después arribó personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), que intervino en el lugar y trasladó al implicado hasta la Comisaría Primera de Quilmes para realizar las actuaciones correspondientes.

La madre del hombre también se presentó en el lugar y fue trasladada junto al involucrado a la dependencia policial, mientras se avanzaba con las actuaciones para determinar las circunstancias del episodio y establecer si el arma mencionada por el vecino efectivamente había sido descartada por el sospechoso.