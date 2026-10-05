Intentó robar a una mujer, escapó y terminó reducido por vecinos en Bernal Oeste

Un joven de 19 años fue detenido en Bernal Oeste acusado de intentar cometer un robo junto a un cómplice; y durante el procedimiento, la Policía le secuestró un revólver calibre .22 que llevaba entre sus pertenencias.

El hecho ocurrió en inmediaciones de 170 y Los Andes, donde, según informaron fuentes policiales, dos hombres habrían intentado asaltar a una mujer. La víctima logró escapar y comenzó a pedir ayuda a los gritos, situación que alertó a vecinos de la zona.

Ante el pedido de auxilio, varias personas habrían intervenido y conseguido reducir a uno de los sospechosos. Luego, lo trasladaron hasta las inmediaciones de la Comisaría Quilmes 7ª, donde se encontraba personal policial.

Le encontraron un revólver calibre .22

Una vez que los efectivos tomaron intervención, realizaron un palpado preventivo al joven y encontraron un revólver calibre .22 marca Bagual Pasper, que no tenía numeración visible.

Además, dentro del tambor del arma había un cartucho percutado y otro intacto, ambos del mismo calibre, por lo que el arma quedó secuestrada como elemento de interés para la investigación.

El joven quedó aprehendido y fue imputado por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de arma de uso civil, de acuerdo con la carátula informada en el parte policial.

Intervino la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial Quilmes, que avaló la aprehensión y dispuso las actuaciones correspondientes. El acusado deberá ser trasladado a sede judicial.

Mientras tanto, la investigación continúa para determinar la identidad y el grado de participación del segundo sospechoso que habría intervenido en el intento de robo.