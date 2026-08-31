Jornada gratuita de Registro de Marca en Quilmes: cuándo es y cómo participar

Si tenés un negocio o estás dando los primeros pasos con un emprendimiento, registrar la marca es una herramienta clave para proteger la identidad de tu proyecto y resguardar la inversión realizada. En ese marco, el Municipio de Quilmes realizará una jornada gratuita de Registro de Marca, destinada a emprendedores y comerciantes que quieran conocer el procedimiento y despejar dudas.

La actividad se llevará a cabo este lunes 31 de agosto, de 12 a 14, en la Cámara de Comercio de Quilmes, ubicada en Nicolás Videla 121, Quilmes Centro.

Durante la jornada, los participantes podrán interiorizarse sobre los pasos necesarios para registrar una marca, conocer los aspectos que deben tener en cuenta y consultar sus inquietudes para avanzar en la protección de sus emprendimientos.

La propuesta apunta a quienes ya cuentan con un negocio como también a aquellas personas que están comenzando un proyecto y buscan proteger su inversión y asegurar la identidad de su idea.

La inscripción se realiza a través de Mi Quilmes Digital. Para obtener más información, también se puede enviar un correo electrónico a puntoemprende@quilmes.gov.ar